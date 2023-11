CSI: Miami, l'ex attore prodigio Evan Ellingson morto a 35 anni

Secondo i rapporti delle autorità, Ellingson è morto domenica 5 novembre. Il suo corpo senza vita è stato trovato in una stanza della città di Fontana, poco lontano da Los Angeles, ma le cause del decesso non sono state rivelate

Evan Ellingson, ex attore prodigio noto per i ruoli ne La custode di mia sorella e CSI Miami, è morto all'età di 35 anni.

Secondo i registri online della contea di San Bernardino, l'attore è stato trovato senza vita in una camera da letto di Fontana, a est di Los Angeles, domenica 5 novembre. La causa della morte non è stata resa nota.

Chi era Evan Ellingson

Evan Ellingson è noto ai più per il ruolo di Jesse Fitzgerald nel film del 2009 La custode di mia sorella, una pellicola drammatica su una famiglia chiamata ad affrontare la diagnosi di cancro della giovane figlia. In quell'occasione, Ellingson recitò al fianco di Abigail Breslin, Jason Patric e Cameron Diaz. Dopo aver debuttato nel film per la TV Living in Fear nel 2001, entrò nel cast della sitcom Selvaggi e apparse nella sesta stagione della serie televisiva Fox 24. Negli anni successivi prestò il volto a molti personaggi del piccolo e del grande schermo, recitando per produzioni importanti come General Hospital e Lettere da Iwo Jima. Il suo ruolo più importante fu però in CSI: Miami: tra il 2007 e il 2010, vestì i panni di Kyle Harmon nella celebre serie.