Questa cassa non è un albergo, su Real Time arriva la serie di Taffo

Arriva su Real Time la docu-serie che vuole sfatare uno degli ultimi tabù: la morte. Si intitola "Questa cassa non è un albergo" e racconta il dietro le quinte di una delle aziende che ha rivoluzionato il modo di fare comunicazione sui social media per parlare di fine vita in maniera inedita. Si tratta di Taffo, l'azienda di funeral service più famosa d'Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere su questa nuova serie, in onda oggi, giovedì 2 novembre, alle 21.20 su Real Time e già disponibile su Discovery+

Il documentario sarà composto da tre puntate durante cui verrà raccontato con tanta ironia, irriverenza e toni inediti il lavoro della famiglia Taffo.

La serie mostra cosa accade a chi lavora in tale ambiente, tra chiamate nel cuore della notte, decisioni difficili da prendere e anche discussioni assai accese tra i dipendenti.

Questa cassa non è un albergo racconta le vicende professionali di Luciano Taffo, il titolare della Taffo Funeral Services, imprenditore nel settore funebre che da oltre 45 anni opera in questo ambiente. La mission che da sempre guida Luciano Taffo è una sola: donare serenità alle famiglie in lutto, a costo di essere integerrimo e severo con i suoi dipendenti quando le cose non vanno come dovrebbero andare. Perché il funerale è qualcosa di molto importante: come dice "l'imperatore" - così viene chiamato in famiglia Luciano Taffo - quello del funerale è un "servizio che non ha repliche".



