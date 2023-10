Unwanted - Ostaggi del mare, il cast racconta i personaggi della serie

I membri del cast della serie Sky Original che da novembre arriva su Sky e NOW raccontano i propri ruoli, spiegando cosa accade quando una nave da crociera piena di turisti occidentali trae in salvo un gruppo di migranti e si rapporta con un mondo che prima di allora ha conosciuto solo da lontano. Ecco cosa i protagonisti stessi hanno raccontato della serie in 8 episodi liberamente ispirata a “Bilal”, il libro di Fabrizio Gatti sul suo viaggio sotto copertura fra i migranti sulle rotte fra Africa ed Europa

Alla regia di tutti gli episodi di Unwanted - Ostaggi del mare c’è Oliver Hirschbiegel, premiato regista tedesco divenuto celebre in tutto il mondo grazie a titoli come La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, Diana e il film vincitore del Sundance Film Festival nel 2009 L’ombra della vendetta - Five Minutes of Heaven. Unwanted - Ostaggi del mare è girata in inglese, italiano, tedesco, francese e diversi dialetti africani. La serie è interpretata da un ricchissimo cast multiculturale capitanato da Marco Bocci e Jessica Schwarz. Il cast comprende Dada Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Asante Apeagyei, Reshny Massaka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo, Scot Williams. Creata da Stefano Bises, Unwanted – Ostaggi del mare è scritta da Stefano Bises con la collaborazione di Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero. La serie è prodotta per Pantaleon da Dan Maag, Marco Beckmann, Patrick Zorer, Stephanie Schettler-Koehler e dal produttore Sascha Rosemann che per primo ha avuto l’idea di adattare il libro di Fabrizio Gatti. Per Indiana è prodotta da Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Daniel Campos Pavoncelli e Marco Cohen. Produttori esecutivi per Sky Studios sono Nils Hartmann, Sonia Rovai e Erica Negri. NBCUniversal Global Distribution è il distributore internazionale della serie per conto di Sky Studios. Nell’opera si dipanano moltissime questioni, tra dilemmi morali ed etici, speranza e dolore, solidarietà e crudeltà, vita e morte. Viene raccontato cosa succede quando una nave da crociera, la Orizzonte, piena di turisti occidentali, trae in salvo un gruppo di migranti a seguito del naufragio della loro imbarcazione. Le storie dell’equipaggio e dei passeggeri della crociera si intrecciano con quelle dei nuovi ospiti saliti sulla nave.

Barbara Auer è l’attrice che interpreta Hannelore. “Hannelore è una donna tedesca ed è in crociera con suo marito Klaus. Soffre di depressione da molto tempo e questo si ripercuote sulla sua vita ma anche su quella dei suoi cari”, spiega nel video che trovate di seguito l’attrice che interpreta il personaggio. Sylvester Groth è il marito di Hannelore, Klaus. “Il malessere di lei è talmente forte che per lui diventa quasi impossibile da gestire”, lo sentiamo spiegare nella clip che trovate qui sotto. “Lei sparisce di continuo, lui la cerca ma non sa bene cosa fare”. Barbara Auer alias Hannelore prosegue: “Hannalore e Klaus hanno un figlio che si chiama Jurgen. È per lui che si sono imbarcati in questo viaggio. Possiamo dire che lui li ha delusi: ha lasciato gli studi, se ne è andato via di casa, ha mollato la fidanzata. La sua è stata una rottura totale e non si sa perché”. Sylvester Groth aka Klaus spiega che il figlio Jurgen “dice che è diventato il manager di una nave da crociera, così loro prenotano sulla nave da crociera per fargli una sorpresa ma scopriranno che le cose non vanno esattamente così”. Sentiamo il direttore pronunciare in una scena la battuta: “Mi serve qualcuno che si occupi dei naufraghi”, e Jurgen alzerà la mano, offrendosi come volontario. Jonathan Berlin è l’attore che interpreta Jurgen: “Cerca di evitare i genitori, perché lui vuole sfuggire proprio da quel mondo cui loro appartengono. Quando poi inizia a occuparsi di Daniel, Ibrahim e di tutti gli altri, in un certo senso trova il suo scopo. Soprattutto con Daniel sente un legame forte perché entrambi, in modi diversi, si sentono persi. Su una nave tutto ciò si può condividere, per questo si rispecchiano molto l’uno nell’altro”, prosegue Berlin. Di seguito trovate il video in cui gli attori che interpretano i personaggi tedeschi della serie si presentano.

I personaggi di Franco e Silvia



L’attore italiano Francesco Acquaroli è l’interprete del personaggio di Franco.

“Franco sceglie con la moglie di fare questa crociera forse per cercare di superare un momento di crisi coniugale, o più che altro di stanchezza”, spiega Acquaroli nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Cecilia Dazzi interpreta Silvia, la moglie di Franco. “La reazione davanti a queste persone che sono realmente in difficoltà mette in discussione tutto quel loro mondo, quella borghesia e quel distacco per cui apprendi dei naufragi dal giornale, sfogliando un giornale nella comodità e nel lusso delle proprie case”, spiega Dazzi nel video in alto.



All’inizio l’avvicinamento di Franco a una delle naufraghe, Sophia, c’entra con una questione di pietà umana, di empatia e di umanità. “Poi succede qualcosa di più personale, e comincia ad aggrovigliarsi il problema”, spiega l’attore che interpreta Franco.



Onyinye Odokoro è l’attrice che recita nel ruolo di Sophia. “Sophia è una ragazza nigeriana che viene salvata assieme agli altri migranti. Poi però la sua vita e quella di Franco si incrociano”, spiega l’attrice Odokoro. “È abituata al fatto che gli uomini la guardino in un certo modo, perché fa parte del suo vissuto e della sua odissea dalla Libia. Quindi il fatto che quest’uomo all’improvviso si interessi così tanto a lei la rende sospettosa”. In una scena della serie televisiva la sentiamo gridare a Franco in senso disperato e interrogativo: “Mi dici che cosa vuoi da me?!?”. Lui risponde: “Non lo so. Vederti sorridere, magari”.



Francesco Acquaroli spiega: “All’inizio c’è un senso di protezione, di pietà umana, poi però l’affare si complica, forse perché Sophia è una ragazza molto bella. Probabilmente Franco scopre che la sua debolezza umana è più forte di quello che lui potesse pensare”. Acquaroli aggiunge: “Se ti interessa guardare in faccia il problema della migrazione, questa serie può darti degli spunti interessanti, puoi farti un’idea, un’idea tua”.

Trovate la clip in cui Franco, Silvia e Sophia si presentano attraverso le parole dei loro interpreti nel video in alto, in testa all'articolo.