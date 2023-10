Daredevil: Born Again, a che punto è la produzione della serie Marvel

Dopo una pausa nella produzione a metà giugno a causa dello sciopero degli sceneggiatori, i Marvel Studios stanno pianificando di portare nuovi sceneggiatori e nuovi registi per rinnovare il team di produzione della serie TV “Daredevil: Born Again”. Questa decisione è stata presa dopo aver stabilito che lo spettacolo non stava funzionando, come ha confermato il magazine americano Deadline



Per la nuova serie televisiva firmata Marvel Daredevil: Born Again, c’è un cambio di programma significativo.

Dopo una pausa nella produzione a metà giugno a causa dello sciopero degli sceneggiatori, i Marvel Studios stanno pianificando di portare nuovi sceneggiatori e nuovi registi per rinnovare il team di produzione dello show. Questa decisione è stata presa dopo aver stabilito che lo spettacolo non stava funzionando, come ha confermato il magazine americano Deadline.

Gli sceneggiatori capo Chris Ord e Matt Corman e i registi sono stati licenziati, come si apprende da Deadline e da altre testate della stampa americana.

Corman e Ord rimarranno produttori esecutivi della serie televisiva, che sarà composta da due stagioni. Daredevil, che è stato trasmesso per la prima volta su Netflix, segue il protagonista Charlie Cox, che interpreta la parte di Matt Murdock/Daredevil, un avvocato cieco che diventa un supereroe per combattere il crimine.

Quasi la metà degli episodi della serie (18 in totale) è già stata girata. Marvel prevede di conservare alcune riprese, anche se lo show pare che sposterà il focus su un tipo di format più seriale.



I Marvel Studios devono prestare maggiore attenzione al controllo qualità dei prodotti Se c’è uno studio noto per la produzione di film di alta qualità, di grande successo e con un alto punteggio di gradimento del pubblico, quello è proprio Marvel Studios. Come sottolinea Deadline, però, il calo degli incassi, del pubblico e degli apprezzamenti della critica circa alcune serie e certi film dopo la pandemia (Eternals, Ant-Man and the Wasp: Quantumania) rappresenta un campanello d'allarme per lo studio guidato da Kevin Feige. Questa situazione ha portato i Marvel Studios a prestare maggiore attenzione al controllo della qualità dei propri prodotti.

Tante date di uscite dei prodotti Marvel sono state spostate

Lo scorso settembre è stato annunciato che, mentre la seconda stagione di Loki sarebbe rimasta in linea con la programmazione del 2022 e la seconda stagione della serie animata What If? sarebbe stata trasmessa durante le festività, altre serie Marvel avrebbero spostato le date. Per esempio lo spin-off di Hawkeye, Echo, debutterà a gennaio anziché a novembre, mentre la serie animata X-Men '97 verrà trasmessa all'inizio del prossimo anno e lo spin-off di WandaVision, Agatha: Darkhold Diaries, con Kathryn Hahn nel ruolo principale, dovrebbe debuttare in prossimità di Halloween l'anno dopo. Daredevil è stato originariamente trasmesso su Netflix ma dopo il lancio della piattaforma Disney+, diverse serie Marvel su Netflix sono passate al servizio di streaming di Disney a metà marzo 2022. Altre serie Marvel che sono state spostate da Netflix a Disney+ sono Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, The Defenders e The Punisher. C'è già stato qualche crossover con Daredevil nei nuovi lavori Marvel: Murdock di Cox ha fatto una comparsa come avvocato del Peter Parker interpretato da Tom Holland in Spider-Man: No Way Home, mentre il gangster Kingpin interpretato da Vincent D'Onofrio è stato il cattivo principale in Hawkeye ed apparirà pure in Echo.