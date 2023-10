Suits, presto una nuova serie: reboot o spinoff?

Lo show, che vedeva tra i protagonisti anche Meghan Markle, ha vissuto un vero e proprio (secondo) successo. Per questo motivo sarebbe in lavorazione una nuova serie ambientata nello stesso universo

Sembra che il nuovo show di Suits darà vita ad un progetto simile a NCIS o CSI . Non si svolgerà infatti a New York, bensì in una nuova località (probabilmente Los Angeles).

La notizia arriva da Entertainment Weekly: Aaron Korsh, il creatore di Suits, sta lavorando con NBCUniversal a un progetto senza titolo. Non si tratterà di uno spinoff, né di un reboot. Bensì, stando a quanto riportato da Deadline, di una serie con un cast completamente nuovo . Non ci dovrebbe essere nessuna vecchia conoscenza, dunque. O perlomeno non all'inizio. In un secondo momento, è probabile che si sviluppino dei crossover.

Cosa sappiamo sulla nuova serie di Suits

Come l'originale Suits, la nuova serie sarà un legal drama ambientato sul posto di lavoro.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo, motivo per cui non ci sono notizie né sul cast né sulla regia. Non solo: sebbene sia quasi certo che verrà trasmessa in streaming, non è ancora stato deciso su quale piattaforma approderà.

Andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti nel 2011, Suits è proseguito per nove stagioni. Lo show segue le vicende di Mike Ross (Patrick J. Adams), un aspirante avvocato senza licenza che si fa strada in un mondo ultracompetitivo, grazie alla sua memoria e alla sua intelligenza. Al fianco i Patrick J. Adams anche Gabriel Macht, Rick Hoffman e Meghan Markle (prima che incontrasse il principe Harry).

Suits ha battuto i record di streaming per tutto il 2023, con un vero e proprio exploit durante l’estate. Il motivo? Nei mesi estivi le nuove uscite sono poche. Inoltre, gli scioperi di Hollywood hanno interrotto la produzione e la postproduzione di moltissimi titolo.

La nuova serie Suits segna la seconda estensione dell'universo dello show. Nel 2019 è infatti stato trasmesso Pearson, spinoff incentrato sul personaggio di Jessica Pearson (Gina Torres).