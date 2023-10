A due giorni dalla ratifica dell'accordo con gli sceneggiatori , che lasciava presagire un ritorno alla normalità in quel di Hollywood, una nuova battuta d'arresto minaccia l'industria cinematografica americana. La contrattazione tra attori, in sciopero da tempo contro gli Studios, e produttori d'oltreoceano è stata sospesa per "distanze incolmabili".

"Dagli attori richieste insostenibili"

"La proposta che ci hanno presentato - viene spiegato dai produttori - includeva un bonus per le opere in streaming che, da solo, ci costerebbe più di 800 milioni di dollari l'anno. Un onere economico insostenibile". Ma in cosa consiste la richiesta degli attori? Gli interpreti puntano al 2% dei profitti di ogni film o serie tv trasmessa su una piattaforma di streaming, oltre alla percentuale dei diritti d'immagine. Condizioni ritenute non accettabili dall'Amptp, che ha interrotto il tavolo dopo sole due settimane da quando gli Studios e i lavoratori in sciopero sono tornati a sedersi gli uni di fronte agli altri.