Il Writers Guild of America , il sindacato statunitense che rappresenta circa 11.500 sceneggiatori, ha ratificato il contratto triennale con gli Studios e ha messo così fine ad uno degli scioperi più lunghi della storia di Hollywood, iniziato il 2 maggio scorso e durato 148 giorni. La votazione sul nuovo accordo valido dal 25 settembre 2023 al 1º maggio 2026, che si è conclusa il 9 ottobre, ha contato su un totale di 8.525 voti validi espressi ben 8.435 “sì” (una percentuale pari al 99% degli iscritti) e soltanto 90 “no” (una percentuale invece pari al restante 1%). “Grazie alla solidarietà e alla determinazione, abbiamo ratificato un contratto con guadagni e tutele significative per gli sceneggiatori di ogni settore della nostra associazione” ha dichiarato Meredith Stiehm , presidente del WGA West. “Insieme siamo riusciti a realizzare ciò che molti ritenevano impossibile solo sei mesi fa”. Il sindacato ha ottenuto diverse vittorie , che includono la definizione di requisiti minimi di personale per il lavoro televisivo, l’ottenimento di diritti residuali basati sul successo di titoli di successo sulle piattaforme di streaming, una nuova formula per i diritti residuali all’estero e una regolamentazione sull’uso dell’ intelligenza artificiale nel lavoro di scrittura. Come riportato da Variety, gli sceneggiatori non hanno invece raggiunto un accordo sul divieto di addestramento dei sistemi di AI sulla base al lavoro degli autori. La questione irrisolta potrebbe aprire la strada a futuri decisioni giudiziarie o arbitrati.

LE TRATTATIVE

La ratifica del contratto ha segnato la definitiva conclusione delle proteste dei membri del WGA contro l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, l’associazione che rappresenta le case di produzione e le piattaforme di streaming di Hollywood. Negli scorsi mesi gli sceneggiatori in sciopero hanno non solo interrotto il lavoro di scrittura, ma hanno anche allestito picchetti davanti alle produzioni in corso nel tentativo di provocare la loro chiusura. Il blocco del lavoro cinematografico e televisivo sui set ha colpito economicamente sia gli Studios che i lavoratori del settore, entrambi impegnati in una lunga contrattazione terminata il 24 settembre con un accordo provvisorio che ha visto protagonisti anche gli amministratori delegati Bob Iger di Disney, Ted Sarandos di Netflix e David Zaslav di Warner Bros. Discovery. Ora l'AMPTP si è congratulata con il WGA per la ratifica del contratto, “che rappresenta vittorie significative e protezioni per gli sceneggiatori”.