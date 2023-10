L’attore britannico, 46 anni, ha ottenuto un ruolo in Peppa Pig per un episodio speciale che celebra il 20° anniversario della serie animata (che si festeggerà il prossimo anno). L’ugola di Bloom si unirà quindi a quelle di sua moglie, la pop star Katy Perry, la quale è stata annunciata la scorsa settimana come voce della sarta Ms. Leopard nell’attesissimo episodio celebrativo



Anche Orlando Bloom sale a bordo della nave dell’episodio speciale di Peppa Pig, quello per celebrare il 20° anniversario della serie animata (che si festeggerà il prossimo anno).

La star di Pirati dei Caraibi sceglie dunque di salpare con una nave molto meno piratesca di quella dell’epopea che l’ha consacrato a divo, unendosi alla grande festa animata per omaggiare uno dei prodotti per bambini più fortunati della storia del piccolo schermo.

L’attore britannico, 46 anni, ha ottenuto un ruolo in Peppa Pig, dunque la sua ugola si unirà a quelle di sua moglie, la pop star americana Katy Perry. Quest’ultima è stata annunciata come grande guest star dello show la scorsa settimana: Perry presterà la voce alla sarta Ms. Leopard nell’attesissimo episodio celebrativo, quello in cui verrà celebrato il primo matrimonio del mondo di Peppa.

La sarta in questione sarà proprio quella che confezionerà l’abito della sposa, colei che assisterà ai preparativi per il primo matrimonio celebrato in Peppa Pig, quello tra il signor Bull e la signora Cow.

Un libro intitolato Peppa va a un matrimonio accompagnerà lo speciale e sarà pubblicato dalla casa editrice Penguin il prossimo anno. Potete guardare il personaggio che interpreterà vocalmente Orlando Bloom nel post di Instagram condiviso dall’account ufficiale di Peppa Pig, che trovate in fondo a questo articolo.

L'attore inglese interpreterà un procione gioielliere Orlando Bloom si calerà nel ruolo di un procione di professione gioielliere nello speciale in tre parti che vedrà la mitica Peppa e i suoi amici prepararsi per il primo matrimonio sensazionale. Lo è davvero - sensazionale - poiché si tratta di un’assoluta novità nel mondo della maialina più famosa della Terra: uno sposalizio non era mai apparso prima d'ora nello show animato, quindi il fatidico sì dei partner di lunga data Mr. Bull e Mrs. Cow entrerà davvero nella storia.

E per rendere ancora più coinvolgente la trama, la sopracitata coppia di bovini innamorati pianificherà di sposarsi solo un giorno dopo aver condiviso la notizia del proprio fidanzamento, dando quindi ai concittadini meno di 24 ore per prepararsi ad assistere alla cerimonia. Insomma, non mancherà una suspense degna delle avventure di Jack Bauer (il protagonista della serie TV intitolata 24, interpretato da Kiefer Sutherland.

Il personaggio che interpreterà Orlando Bloom

Orlando Bloom sarà Mr. Raccoon, un gioielliere che (proprio come sua moglie - nella vita reale - Katy Perry alias Ms. Leopard) è pronto a tutto pur di aiutare Peppa & Co. a prepararsi all’ultimo minuto al matrimonio del secolo (anzi: il matrimonio del ventennio, dovremmo dire, dato che si celebra in concomitanza alle 20 candeline della serie TV). Parlando della scelta di scritturare Orlando Bloom, il presidente dei marchi dedicati alla famiglia e ai bambini di eOne, Olivier Dumont, ha detto: "È un grande onore poter avere Orlando Bloom che porta il suo talento nel mondo di Peppa Pig in questo emozionante speciale a tema matrimonio. Orlando è un attore straordinario, un papà e un filantropo, e siamo orgogliosi di averlo con noi nel roster di Peppa in tempo per celebrare il 20° anniversario del marchio il prossimo anno”. Un'anteprima di Mr. Racoon di Orlando è già stata condivisa sul profilo Instagram ufficiale di Peppa Pig (la potete guardare in fondo a questo articolo). Si tratta di un sorridente, simpatico e dolcissimo procione animato che indossa un gilet viola e un fiocco rosso.

Sempre l’account ufficiale di Peppa Pig aveva condiviso la scorsa settimana anche l’anteprima del personaggio interpretato dalla moglie di Bloom, ossia la sarta Ms. Leopard aka Katy Perry. “La decisione di far doppiare alla celebre cantante americana la leopardina, vestita con un abito viola, sembra essere un omaggio al suo successo del 2012, Roar”, si legge in queste ore sul magazine inglese Mirror.

"Come genitore affettuoso e fan di Peppa stessa, Katy Perry è perfetta per doppiare il personaggio di Ms. Leopard," ha detto il presidente dei marchi dedicati a famiglia e bambini di eOne, Dumont, in una dichiarazione rilasciata la scorsa settimana. "Raggiungere questo traguardo del marchio di due decadi e poter lavorare con talenti eccezionali come Katy Perry è una testimonianza del successo mondiale di Peppa Pig e della sua capacità di offrire intrattenimento che nessun fan vorrà perdere”.

Orlando Bloom e Katy Perry insieme in Peppa Pig Wedding Party Special

La performance di Orlando Bloom e quella della sua consorte saranno incluse in un episodio del cosiddetto Peppa Pig Wedding Party Special, l’attesissima puntata in tre parti che intende celebrare il 20° anniversario della serie animata creata da Neville Astley e Mark Baker. L’episodio verrà presentato in anteprima nella primavera del 2024. La serie è stata lanciata nel maggio 2004. Negli Stati Uniti, lo show va in onda su Nickeldeon e Paramount+. In Italia la prima stagione è stata trasmessa dal giugno 2005 e la seconda nel 2007 su Nickelodeon, mentre la terza nel 2010, la quarta nel 2011, la quinta nel 2012, la sesta nel 2013 e la settima nel 2017 su Rai YoYo e sul canale Disney Junior.

La serie è firmata dalla casa di produzione Hasbro Entertainment, che ha mantenuto il franchise dopo aver venduto la divisione di produzione televisiva e cinematografica eOne a Lionsgate, vendita avvenuta all'inizio del 2023. Come le didascalie dei contenuti condivisi su Instagram dall'account di Peppa Pig fanno notare, il casting e le riprese per lo speciale sono stati concordati e completati prima dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori, in conformità alle regole e alle condizioni SAG-AFTRA.

Come sua moglie, anche Orlando Bloom non è nuovo a doppiare progetti di animazione Lo scorso 28 settembre, parlando del ruolo che interpreterà Katy Perry in Peppa Pig, abbiamo sottolineato come quel ruolo non sia la prima incursione della pop star in un progetto animato: in precedenza, infatti, aveva partecipato a I Simpson, interpretando vocalmente il ruolo della fidanzata di Moe. Ha anche interpretato l’ugola del personaggio di Puffetta nel film I Puffi.

Pure suo marito non è totalmente nuovo al mondo del doppiaggio di personaggi animati: nel 2021 Orlando Bloom è entrato a far parte del cast vocale di The Prince, la sitcom animata statunitense creata da Gary Janetti e distribuita da HBO Max. L’attore britannico prestava la voce al Principe Harry.



Di seguito trovate l’immagine del personaggio che interpreterà vocalmente Orlando Bloom: il gioielliere Mr. Racoon.

