Peppa Pig, Katy Perry entra nel cast della serie animata

Il magazine statunitense Deadline riporta in esclusiva che la pop star si è unita al franchise di successo per bambini. Sarà la guest star che doppierà un nuovo personaggio, quello della sarta Ms. Leopard. La performance sarà inclusa in un episodio del "Peppa Pig Wedding Party Special", puntata in tre parti che vuole celebrare il 20° anniversario della serie animata creata da Neville Astley e Mark Baker

Negli Stati Uniti, va in onda su Nickeldeon e Paramount+. In Italia la prima stagione è stata trasmessa dal giugno 2005 e la seconda nel 2007 su Nickelodeon, mentre la terza nel 2010, la quarta nel 2011, la quinta nel 2012, la sesta nel 2013 e la settima nel 2017 su Rai YoYo e sul canale Disney Junior. La serie è firmata dalla casa di produzione Hasbro Entertainment, che ha mantenuto il franchise dopo aver venduto la divisione di produzione televisiva e cinematografica eOne a Lionsgate, vendita avvenuta all'inizio del 2023. Come riportato da Deadline, la società di produzione ha fatto notare che il casting e le riprese per lo speciale sono stati concordati e completati prima dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori e che è conforme alle regole e alle condizioni SAG-AFTRA. In fondo a questo articolo potete vedere l’immagine che mostra come sarà il personaggio interpretato da Katy Perry, condiviso dal profilo ufficiale di Instagram di Peppa Pig.

La cantante americana sarà la guest star che doppierà un nuovo personaggio, quello di Ms. Leopard. La performance di Perry sarà inclusa in un episodio del cosiddetto Peppa Pig Wedding Party Special, l’attesissima puntata in tre parti che intende celebrare il 20° anniversario della serie animata creata da Neville Astley e Mark Baker. L’episodio verrà presentato in anteprima nella primavera del 2024. La serie è stata lanciata nel maggio 2004.

Perry interpreta la sarta Ms. Leopard. È colei che assisterà ai preparativi per il primo matrimonio in Peppa Pig, quello tra il signor Bull e la signora Cow.

Questo ruolo di Katy Perry non è la prima incursione della pop star in un progetto animato: in precedenza, infatti, aveva partecipato a I Simpson, interpretando vocalmente il ruolo della fidanzata di Moe. Ha anche interpretato (sempre vocalmente, s’intende) il personaggio di Puffetta nel film I Puffi.

“Siamo incredibilmente entusiasti di avere un talento così importante che si unisce alle avventure divertenti di Peppa Pig dedicate a tutta la famiglia. In quanto genitore amorevole e grande fan lei stessa di Peppa, Katy Perry è perfetta per dare voce al personaggio di Ms. Leopard”, ha affermato Olivier Dumont, Presidente di Hasbro Entertainment.

“Raggiungere questo traguardo di due decenni per il marchio e poter lavorare con talenti eccezionali come Katy Perry è una testimonianza del successo mondiale di Peppa Pig e della sua capacità di offrire intrattenimento che nessun fan vorrà perdersi. Questo è solo uno dei tanti entusiasmanti progetti che abbiamo in cantiere per i fan e le famiglie per commemorare il 20° anniversario di Peppa Pig nel 2024. Ci saranno eventi, attrazioni dal vivo, prodotti e partnership, feste di Peppa Pig in tutto il mondo e molto altro ancora”, ha aggiunto Dumont.



Di seguito potete vedere l’immagine che mostra come sarà il personaggio interpretato da Katy Perry, condiviso dal profilo ufficiale di Instagram di Peppa Pig.