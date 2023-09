Katy Perry vende i diritti dei suoi album per 225 milioni di dollari

L'artista ha ceduto il suo catalogo alla Litmus Music. All'interno dell'accordo rientrano le quote della popstar per i diritti dei cinque album realizzati tra il 2008 e il 2020

Katy Perry ha venduto i diritti musicali dei suoi album a Litmus Music, la compagnia fondata dall’ex presidente di Capitol Record Dan McCarroll, per 225 milioni di dollari. Sull’affare da tempo circolavano voci e la conferma è arrivata lunedì 18 settembre direttamente da Litmus Music. All’interno dell’accordo rientrano tutte le quote di Katy Perry nei diritti musicali per cinque album realizzati tra il 2008 e il 2020: One of the Boys, Teenage Dream, Prism, Witness e Smile. I master degli album rimangano proprietà della Universal Music.