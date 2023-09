La voce che hai dentro, tutto sulla serie TV con Massimo Ranieri

la voce che hai dentro, tutto sulla serie tv

Al via giovedì 14 settembre La voce che hai dentro, la serie TV con protagonista una delle colonne portanti del mondo dello spettacolo italiano. Massimo Ranieri veste i panni di Michele Ferrara, un uomo intenzionato a mettere in salvo la casa discografica della famiglia. Eros Puglielli ha diretto la produzione, tra i suoi lavori cinematografici Copperman e Nevermind.

Nel video pubblicato su Mediaset Infinity, Massimo Ranieri (FOTO) ha parlato del suo personaggio: “Michele Ferrara ha molte cose in comune con me: l’amore per la musica soprattutto e per la sua vita che è la cosa che gli ha più dato soddisfazioni, al di là della famiglia”.