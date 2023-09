The Fall of the House of Usher, il trailer della serie TV horror

È uscito il trailer ufficiale di The Fall of the House of Usher, la serie televisiva di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che ha debuttato sulla piattaforma di streaming ieri, martedì 12 ottobre.

Diretta da Mike Flanagan, la serie - che per il mercato italiano viene tradotta con il titolo di La Caduta della Casa degli Usher - è basata sull’omonimo racconto di Edgar Allan Poe e segue il duo di fratelli Roderick (Bruce Greenwood) e Madeline Usher (Mary McDonnell). Questi personaggi sono alla guida di un impero farmaceutico. Sarà uno show ad alto, altissimo tasso horror, per la gioia dei cultori di questo genere, come già il video che anticipa ciò che vedremo ci fa pregustare (trovate il trailer nel video posto in alto, in testa a questo articolo, e anche in fondo).



Insieme, gli Usher sono riusciti a creare un impero di ricchezza, privilegi e potere. Ma tutto ciò ha un costo, un costo elevatissimo.

Improvvisamente gli eredi della dinastia iniziano a morire per mano di una misteriosa donna che sembra appartenere al passato delle vittime, un passato oscuro e segnato da torbidi avvenimenti. Tutto il marcio pian piano emergerà, tornando a galla e affondando con scandali, scie di sangue e distruzione tutto quello che tocca.



Il primo trailer appena rivelato mostra al pubblico un'anteprima degli efferati omicidi che saranno offerti su un piatto d’argento agli amanti dell’horror. L’assassina è una misteriosa donna, assai inquietante, che serba rancori nei confronti della famiglia Usher a causa di eventi accaduti molti anni prima.

