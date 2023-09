Maria Corleone, trama e cast della fiction con Rosa Diletta Rossi

La serie TV, che prende il via martedì 13 settembre su Canale 5, porta in scena una storia di finzione. Tra i protagonisti, oltre a Rossi, anche Fortunato Cerlino.

Rosa Diletta Rossi, attrice romana, veste i panni di Maria Corleone nell'omonima fiction Mediaset. A dispetto del rimando ai film di mafia diretti da Francis Ford Coppola, e del fatto che la pragonista si chiami come la figlia di Michael Corleone ne Il Padrino (FOTO), Maria Corleone non è ambientata in quell'universo. E non è neppure una storia vera.

Maria Corleone, la trama

La storia ruota attorno a Maria Corleone, una giovane stilista originaria della Sicilia che ha lasciato Palermo per inseguire il suo sogno a Milano. La sua vita prende una svolta inaspettata quando torna in Sicilia per celebrare l'anniversario di nozze dei suoi genitori. Qui si ritrova coinvolta in un mondo di mafia: suo padre, Don Luciano Corleone (interpretato da Fortunato Cerlino), è infatti un potente imprenditore sospettato di avere legami con la criminalità organizzata.

Il percorso di Maria si fa ancora più complicato quando suo fratello gemello, Giovanni, perde la vita in un attentato contro il padre. Questo tragico evento la spinge a restare nella sua città natale per intraprendere una pericolosa vendetta, mettendo in discussione la sua vita a Milano e la sua relazione con Luca Spada, giovane procuratore che ha il volto di Alessandro Fella.

La serie, composta da otto episodi suddivisi in quattro prime serate, è diretta da Mauro Mancini e affronta tematiche profonde e complesse, concentrandosi sui legami familiari e i conflitti morali dei personaggi.