Addio a Ron Cephas Jones, protagonista della serie tv This is Us

L’attore è deceduto all’età di 66 anni a causa di un problema polmonare. Grazie al ruolo di William Hill nella serie targata Nbc aveva vinto due Emmy Awards, gli Oscar della televisione

Ron Cephas Jones, nato a Patterson (New Jersey) l'8 gennaio del 1957 è morto all'età di 66 anni. Dan Spillo, il suo storico manager ha comunicato la notizia del decesso agli organi di informazione tramite email con queste parole: "Ron ci ha lasciati a causa di un problema polmonare di vecchia data. Nel corso della sua carriera, il suo calore, la bellezza, la generosità, la gentilezza e il cuore sono stati percepiti da chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo". L'attore aveva raggiunto il successo, grazie soprattutto all'interpretazione del personaggio di William Hill nella serie tv This is Us, creata Dan Fogelman e trasmessa dal 20 settembre 2016 al 24 maggio 2022 dall'emittente NBC. Grazie a questo ruolo Ron Cephas Jones aveva vinto, nel 2017 e nel 2018, due Emmy Awards. La serie è disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Il ricordo di Sterling K. Brown. L'attore Sterling K. Brown che aveva lavorato con Ron Cephas Jones nella serie tv This is Us ha ricordato il collega con questo commovente post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Una delle persone migliori che il mondo abbia mai visto non è più con noi: Il mondo è un po' meno luminoso. Fratello, sei amato. E ci mancherai." approfondimento This Is Us, il cast parla del finale: “È stato il viaggio di una vita”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sterling Brown (@sterlingkbrown)

il messaggio di Dan Fogelman Anche Dan Fogelman, l'ideatore della serie tv This is Us, ha reso omaggio a Jones su X con queste toccanti parole :"Mio Dio: che attore. Non credo di aver mai cambiato una sua ripresa in un montaggio perché tutto quello che ha fatto è stato perfetto." approfondimento This Is Us, Mandy Moore: molte delle scene finali girate anni fa

