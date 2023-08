Il racconto perfetto, trama e cast della miniserie Netflix

In Spagna, suo Paese d’origine, la serie ha scalzato il primato di The Witcher 3, balzando in vetta alla classifica dei titoli più visti del momento

Dalla loro unione nasce qualcosa di inatteso. Inizialmente, entrambi sono decisi a riconquistare i loro ex, suscitando la loro gelosia. Poi, come nella più romantica delle fiabe, capiscono che non sono gli ex ciò che vogliono.

Commedia romantica in cinque episodi , Il racconto perfetto è la storia di una giovane donna che - nel giorno delle nozze - ha un attacco di panico. Un inequivocabile indizio di come quel matrimonio fosse sbagliato. Quando poi incontra David, tutto si complica (o, forse, torna a essere semplice).

Il cast de Il racconto perfetto

Tratto dall’omonimo romanzo di Elísabet Benavent (già autrice dei romanzi che hanno ispirato la serie Valeria e il film Eravamo canzoni), Il racconto perfetto ha per protagonisti Anna Castillo e Álvaro Mel. Attrice spagnola, Anna Castillo Ferré ha vinto il premio Goya 2017 come miglior attrice rivelazione per la sua nterpretazione nel film El olivo. Dal 2013 al 2015 ha vestito i panni di Dorita in Amar en tiempos revueltos. Attore e modello, Álvaro Mel ha invece interpretato Tomás Peralta nella serie La otra mirada. Nel cast anche Mario Ermito, Fascia Nazionale di Modello più bello d'Italia: è lui il promesso (e sfumato) sposo di Margot. Lydia Pavon è Idoia, ex fidanzata di David, superficiale e capricciosa. Ana Bélen è la mamma di Margot: il suo sogno è che la figlia sposi Filippo, e che si prenda più cura di sé (anziché mangiare chili di carboidrati). Lourdes Hernandez e Ingrid Garcia-Jonsson sono le sorelle di Margot, sue grandi alleate, Jimmy Castro e Tai Fati sono gli amici di David, genitori della piccola Ada (di cui il ragazzo si prende cura).

In Italia, Il racconto perfetto è al terzo posto tra le serie più viste di fine luglio.