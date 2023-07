Billions, il trailer della settima e ultima stagione della serie tv

Dal 12 agosto arrivano su Sky e in streaming su NOW i nuovi e ultimi episodi della serie con Paul Giamatti e Damian Lewis

Potere, denaro, lealtà: New York è da anni il palcoscenico sul quale i protagonisti di BILLIONS , l’acclamata serie americana con Paul Giamatti (John Adams, Sideways) e Damian Lewis (Una spia tra noi, Band Of Brothers, Homeland), si scontrano nel gioco ad alto rischio che è l’alta finanza. Dal 12 agosto su Sky e in streaming su NOW la settima e ultima stagione del titolo SHOWTIME che Sky ha portato sugli schermi fin dal primo episodio, e di cui oggi viene rilasciato il trailer ufficiale.

Billions 7, la trama

Il capitolo finale della serie vede il ritorno del miliardario Bobby Axelrod (Damian Lewis), per affrontare un’ultima volta il procuratore federale Chuck Rhodes (Paul Giamatti), suo avversario (e a tratti alleato) da sempre. Ma quando la posta in gioco aumenta tanto da raggiungere Wall Street, il loro gioco di abilità minaccia di rovesciare imperi. Sarà un trionfo per alcuni e un crollo per altri, e tutte le certezze iniziano a vacillare sotto il peso di una tensione crescente. Le alleanze si ribalteranno, le vecchie ferite diventeranno armi con cui destabilizzare i fragili equilibri fin qui raggiunti, la lealtà di ognuno dei protagonisti verrà messa alla prova e il tradimento sarà sempre dietro l’angolo per far crollare ogni sicurezza.

Nel cast tornano Maggie Siff, Corey Stoll, David Costabile, Asia Kate Dillon, Condola Rashad, Jeffrey DeMunn, Toby Leonard Moore, Malin Akerman, Toney Goins, Daniel Breaker e Sakina Jaffrey.