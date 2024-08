La Maison, trailer della serie nel mondo dell’alta moda francese

Su Apple TV+ arriva una nuova serie che racconterà cosa succede all'interno di una casa di moda francese contemporanea. Farà il suo debutto il 20 settembre con i primi due episodi seguiti da un episodio settimanale, fino al 15 novembre. Lo show sarà composto da 10 episodi della durata di un'ora ciascuno. Offrirà uno sguardo dietro le quinte del mondo del fashion, permettendo al pubblico di immergersi nel lusso che da sempre contraddistingue la moda francese. Intanto è uscito il video che anticipa ciò che vederemo



Su Apple TV+ arriva una nuova serie televisiva che si intitolerà La Maison (di cui è uscito nelle scorse ore il trailer ufficiale, che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo). Farà il suo debutto il 20 settembre su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con i primi due episodi seguiti da un episodio settimanale, fino al 15 novembre. Lo show sarà composto da 10 episodi della durata di un'ora ciascuno. Racconterà una storia che si svolge all'interno di una casa di moda francese contemporanea, offrendo così uno sguardo dietro le quinte del mondo del fashion, permettendo al pubblico di immergersi nel lusso che da sempre contraddistingue la moda francese.



La Maison ci porterà nella simbolica casa di moda messa a titolo così come nelle case e nelle vite delle potenti famiglie che abitano il settore dell'haute couture francese.



Il mondo dell’alta moda incontrerà qui però il dramma, dato che La Maison è una serie drama appunto.

La storia infatti racconta di una dinastia familiare di una famosissima casa di moda che verrà sconvolta da uno scandalo. Tutto parte da un video che vede protagonista lo stilista Vincent LeDu (interpretato da Lambert Wilson) e che finirà in rete, diventando virale.



A quel punto Perle Foster (interpretata da Amira Casar), ex musa di Vincent LeDu, si allea con la stilista di nuova generazione Paloma Castel (Zita Hanrot) nella speranza di salvare il destino della casa di moda. Il marchio si chiama come il cognome dello stilista protagonista: LEDU. Potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva La Maison nel video che trovate in testa a questo articolo.



La produzione e il cast della serie

Nel cast, oltre al sette volte candidato al Premio César Lambert Wilson, ci sono Amira Casar, nominata al Premio César, Carole Bouquet, vincitrice del Premio César come miglior attrice, Zita Hanrot, vincitrice del Premio César come miglior attrice esordiente, Pierre Deladonchamps, Antoine Reinartz, Anne Consigny, Florence Loiret Caille e Ji-Min Park.



La Maison è stata creata da José Caltagirone e Valentine Milville. Nasce da un'idea originale del produttore esecutivo Alex Berger. I registi sono Fabrice Gobert e Daniel Grou alias Podz. La serie è una coproduzione tra Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e TOA-The Originals of America, in collaborazione con lo studio TOP-The Originals Productions.

Sarà girata chiaramente nella capitale della moda francese: Parigi

Prodotta e girata a Parigi, La Maison è un viaggio nel lusso e nelle vite atipiche di tutti coloro che lavorano nell’affascinante universo dell’haute couture.

Il plus di questa serie è il fatto che sveli il fascino e l’intrigo del mondo dell’alta moda francese.



L'intrigo è una componente chiave della trama, l’ingrediente che rende questo drama così succulento. Rivalità, complotti, amori proibiti, affari loschi… tutte le carte in regola per una serie coinvolgente ci sono, insomma.

A fare da padroni sono il glamour e lo stile. La serie inoltre piacerà molto agli appassionati di moda così come ai curiosi perché esplorerà ogni dettaglio delle creazioni fashion, permettendo al pubblico di vedere come nascono davvero abiti e accessori dell'alta moda. Potete guardare il trailer ufficiale di La Maison nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.