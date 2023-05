Louis Vuitton sfila con la Cruise all'Isola Bella. VIDEO

"Continuiamo la tradizione di sfilare nei luoghi più belli del mondo, l’isola Bella è un luogo meraviglioso e incantato.”

Questo ci dice Pietro Beccari, neo CEO e neo Presidente di Louis Vuitton, durante la nostra intervista prima dello show.

“E’ la prima volta che c’è un presidente italiano alla guida di Louis Vuitton ed è la prima volta che Louis Vuitton sfila in Italia. Le cose sono un po’ in relazione, Nicolas Ghesquière ha infatti scelto questo luogo magnifico anche in omaggio alla nuova direzione manageriale.”

E così, dopo California, Brasile e Giappone, il viaggio di Louis Vuitton fa tappa su una delle Isole Borromeo, isole che incarnano quello spirito del viaggio, misto di lusso ma anche di arte e cultura, caro alla Maison.

Sotto gli occhi di celebrità come Emma Stone, Cate Blanchett, Oprah Winfrey, e il nuovo direttore creativo della linea uomo Pharrell Williams, Nicolas Ghesquière ha presentato la sua Cruise 2024.

Una collezione tra reale ed irreale

Una collezione che pesca nella fantasia, quella di una mitologica donna del lago, vestita di neoprene e squame.

“Una collezione”, ci spiega Beccari, "per il 70 per cento Made in Italy. Scarpe e vestiti frutto di ricerca, avanguardismo, di innovazione italiana. Siamo la dimostrazione che tra Francia e Italia possono esserci ottimi rapporti. C’è rispetto, rispetto per la storia e per quello che l’Italia rappresenta nel lusso. Penso che l’Italia e la Francia siano le due nazioni dove il lusso è sviluppato e sarà cosi per sempre perché il lusso è storia, il lusso è patrimonio, il lusso è savoir faire, è generazione dopo generazione e credo che questo non cambierà.”

Doppia sfilata all’Isola Bella

Una collezione che ha sfilato per ben due volte: la prima la mattina tra i viali del giardino sospeso sulle acque del Lago Maggiore, la seconda nei saloni del principe Borromeo per 850 selezionatissimi ospiti.

Perché la magia della moda non è riuscita a far sparire la pioggia che, incessante, è caduta dal tardo pomeriggio. Nessuna magia ma grande organizzazione, perché seppure fino all’ultimo si sperasse in un miglioramento del tempo, la passerella tra le verdi siepi affacciate sul lago è stata spostata tra gli stucchi del palazzo.

La moda oltre la moda

Un evento nell’evento che ha dimostrato come Louis Vuitton, marchio diffuso in ben 70 Paesi al mondo, sia riuscito ad andare oltre la moda.

"Siamo un po’ i rappresentanti di una cultura, di un modo di vivere, di uno stile che va ben aldilà di vendere prodotti”, ci ha detto orgoglioso Pietro Beccari. “Le persone si affacciano a questo universo volendo sentire delle belle storie, storie che sappiamo raccontare in tante maniere ed è questo che appassiona e lega il cliente, più della vendita di un singolo prodotto che viene acquistato. Questo è più una conseguenza."