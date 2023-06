Nastri d'Argento Grandi Serie 2023, la premiazione e i Nastri Speciali

Al Teatro di Corte di Palazzo Reale, festeggiando le migliori serie dell'anno premiate con i produttori, i registi, gli sceneggiatori, gli autori e i protagonisti. Premi speciali dai Giornalisti Cinematografici anche ai nuovi talenti dell'ultima stagione. Nastri-Nuovo Imaie per Francesco Arca e Mario Di Leva, il più giovane fra i giovani per Resta con me. Il premio Biraghi-Serie va a Fotinì Peluso e Federico Cesari, rivelazioni di Tutto chiede salvezza. Per Fotinì Peluso anche il Premio per l'Immagine Wella Professionals, e a Federico Cesari il Premio Persol, che da anni per il cinema segnala con i Nastri d'Argento il personaggio dell'anno e per la prima volta assegna a Napoli il suo premio al successo di una giovane promessa. E sempre per la prima volta Pianegonda con un suo gioiello esclusivo premia Elena Sofia Ricci per la classe e lo stile. Campo Marzio assegna un omaggio "per la scrittura" agli sceneggiatori di Esterno Notte. Ancora, il riconoscimento della Fondazione Claudio Nobis che sostiene il talento giovane nel cinema e al teatro e con i Nastri d'Argento ha scelto Selene Caramazza.

Pierpaolo Spollon ritira il Nastro speciale per i primi 30 anni di successi di Lux Vide guidata da Matilde e Luca Bernabei - leader in Europa e oggi nel gruppo internazionale Fremantle - che celebra tra creatività e impresa un'eccellenza internazionale dall'anima italiana. Consegnato anche il Nastro d'Argento speciale per Mina Settembre, la serie di successo che ha concluso la seconda stagione e ha in preparazione la terza. Serie di grande popolarità, tra le più amate dal pubblico di Rai 1, liberamente ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni, ha trovato nei colori di Napoli una nuova sfumatura della commedia romantica. "Ancora una volta nella selezione di quest'anno la fotografia di una stagione importante che conferma il successo della serialità più cinematografica ma anche l'attenzione crescente dell'industria e non solo del pubblico nei confronti di una produzione che ha cambiato stile e storytelling. Aver ideato e produrre il primo Premio Istituzionale dedicato a questa produzione, pur con la grande attenzione di sempre alla valorizzazione dei film #soloalcinema, conferma che questa è la strada giusta", dice anche a nome del direttivo, la presidente dei Giornalisti Cinematografici Italiani, Laura Delli Colli. "Siamo felici di affiancare anche quest'anno i Giornalisti Cinematografici nell'organizzazione di questo prestigioso evento. Napoli si conferma la città dei Nastri d'Argento dedicati alle grandi serie per la centralità della Campania nel panorama audiovisivo nazionale e internazionale", sottolinea Titta Fiore, presidente della Film Commission Regione Campania. La selezione dei Giornalisti Cinematografici ha preso in considerazione i titoli della stagione 2022-23 andati in onda dal primo maggio 2022 al 30 aprile 2023. Partner istituzionali del premio sono il MiC - Direzione Generale per il Cinema, la Fondazione Claudio Nobis, e Nuovo Imaie.

i premi già assegnati

Per quanto riguarda i premi già assegnati è Esterno notte di Marco Bellocchio (Rai Fiction) il vincitore assoluto essendo risultata la Miglior Serie 2023. Per le diverse categorie, Nastri d'Argento poi a La legge di Lidia Poët (Netflix) tra i titoli Crime, Call my agent - Italia (Sky) per la Commedia, Prisma (Prime Video) tra i Dramedy, Circeo (Paramount+ e Rai Fiction) tra le Docuserie e Filumena Marturano (Rai Fiction) per i Film tv. Nastri per i migliori attori a Margherita Buy e Fabrizio Gifuni per Esterno Notte (Rai Fiction) e per i non protagonisti a Valentina Bellè per The good mothers (Disney+) e Andrea Pennacchi per Tutto chiede salvezza (Netflix).

Premi speciali

Premi speciali del Direttivo Sngci sono i Nastri d'Argento a Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa di Roberto Andò (Rai Fiction), miniserie con Isabella Ragonese e i Nastri speciali a Francesca Comencini per la direzione artistica di Django, omaggio al cult western di Sergio Corbucci e a Paolo Sorrentino, guest star della migliore commedia, Call my agent - Italia: due titoli della produzione Sky nella serialità proprio nel ventennale dalla sua nascita in Italia. Ancora tra i vincitori già annunciati, la Serie dell'anno è Mare Fuori (Rai Fiction) su cui si lavora, ha detto il produttore Roberto Sessa di Picomedia oggi a Napoli, ad un film spin off. Infine, Nastro della legalità - Serie a Tutto per mio figlio di Umberto Marino (Rai Fiction), con Giuseppe Zeno, assegnato in sinergia con Trame - Festival dei libri sulle mafie.