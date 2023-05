The Witcher, si va verso l'annuncio di una quinta stagione

In un'intervista a Deadline, la direttrice del casting lascia trapelare i programmi futuri per la serie. Che proseguirà con Liam Hemsworth al posto di Henry Cavill Condividi

The Witcher non si fermerà. Quando manca ancora più di un mese all'arrivo in streaming della terza stagione (dal 29 giugno su Netflix, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick), la produzione già pensa alla quinta. A confermarlo è stata la direttrice del casting Sophie Holland, in un'intervista a Deadline.

Riprese della quarta stagione al via a breve Raccontando di come la lavorazione della quarta stagione proceda senza intoppi, Holland ha guardato ancora più avanti: “Stiamo per iniziare le riprese della quarta stagione – ha detto – con Liam Hemsworth come protagonista, poi ci sarà una piccola pausa prima di iniziare a girare la quinta”. vedi anche The Witcher, il teaser della terza stagione

MANCA LA CONFERMA UFFICIALE Nessuna conferma sull’eventuale rinnovo della serie da parte di Netflix, ma le parole della direttrice del casting fanno sicuramente ben sperare i fan. Come detto da Holland, la quarta stagione sarà la prima con Hemsworth nei panni di Geralt, con la terza che saluterà definitivamente Henry Cavill, l’attore che ha contribuito al successo della serie e del personaggio. leggi anche The Witcher, perché Henry Cavill avrebbe lasciato la serie tv

HEMSWORTH AL POSTO DI CAVILL Sul cambio di attore nel ruolo principale, Holland ha voluto non esprimere la sua opinione: “Non commenterò questa cosa. Vorrei farlo ma non lo farò. Non vedo l’ora di vedere cosa aggiungerà Lima al suo ruolo. Ha un gran seguito di fan. La quarta stagione sarà un bel mix di nuovi e vecchi personaggi”. vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv