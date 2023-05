A Casa Tutti Bene 2, stasera il gran finale. Le anticipazioni

Si chiude stasera con grande successo la seconda stagione della serie firmata da Gabriele Muccino che ha conquistato anche il grande pubblico con il primo episodio della seconda stagione visto da ben 600mila spettatori, con oltre 1 milione di contatti unici. Vola anche l’indice di permanenza con un 60% sull’appuntamento del venerdì. Appuntamento stasera in esclusiva su Sky e in streaming su NOW Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

La resa dei conti è giunta per le famiglie Ristuccia e Mariani. Scossi da una morte improvvisa e stretti dalla morsa degli errori commessi, potrebbero non avere via di scampo i protagonisti della serie Original firmata da Gabriele Muccino A CASA TUTTI BENE (LO SPECIALE), stasera con le puntate sette e otto disponibili in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW e naturalmente anche on demand.



Successo di pubblico e critica Dopo aver conquistato il Nastro d’Argento 2022 come miglior serie dell’anno con la prima stagione di A CASA TUTTI BENE, “Muccino, continua a colpire nel segno” (Wired) con i nuovi episodi, che hanno conquistato la critica nonché il pubblico di Sky: il primo episodio della seconda stagione ha fin qui cumulato ben 600mila spettatori, per oltre 1 milione di contatti unici. Vola al 59% l’indice di permanenza sull’appuntamento del venerdì, segno del grande affetto del pubblico nei confronti delle storie dei Ristuccia e dei Mariani. Per citare The Hollywood Reporter Roma, con la seconda stagione Muccino ha sfoderato “l'artiglieria pesante: dalle urla, alle corse ai tradimenti, c'è tutto il pantheon emotivo mucciniano”. Ma il regista romano è andato oltre, sperimentando per la prima volta in carriera sorprendenti “toni crime e scene anche spietate” (La Repubblica), che fanno di questa nuova stagione “un affresco familiare sempre più fosco” (TvBlog). Scatta l’ora dell'attesissimo capitolo finale, di “una seconda stagione che convince” (L’Espresso) grazie al talento di Muccino nel “rappresentare le sfumature psicologiche delle sue creature e, soprattutto, i relativi punti di rottura” (Vanity Fair). I personaggi sono tutti intrappolati nelle loro incapacità di comunicare davvero: “Il dialogo è fitto, gli interpreti parlano sempre ma non si capiscono: si ha una nuova forma di incomunicabilità, fatta di rumore ed eccesso di parole” (Corriere della Sera). Dalle battute finali di questa seconda stagione, che “sembra una lunga seduta psicanalitica che va alla radice traumatica di rapporti famigliari ulcerati e irrisolvibili” (MyMovies), è quasi impossibile pensare che il lieto fine sia dietro l’angolo: Paolo e Rebecca saranno costretti ad affrontare una volta per tutte la verità dietro l’infinita battaglia che ormai portano avanti da anni; nel loro trovarsi, Ginevra e Diego si avvicineranno sempre di più anche a tutte le risposte che cercano; Carlo, psicologicamente provato, dovrà rispondere delle sue azioni. Tutte le ultime tessere del domino della famiglia Ristuccia oscillano pericolosamente, minacciando il peggio.

approfondimento A Casa Tutti Bene 2, la caduta della casa dei Ristuccia. Recensione

Un cast spettacolare Laura Morante (Lacci, Ciliegine, Ricordati di me) guida il cast nel ruolo di Alba Ristuccia, madre di Carlo, Sara e Paolo Ristuccia interpretati rispettivamente da Francesco Scianna (Baarìa, La mafia uccide solo d’estate, Latin Lover), Silvia D’Amico (The Place, Hotel Gagarin, Christian) e Simone Liberati (La profezia dell’armadillo, Suburra). Euridice Axen (Gli Infedeli, Loro, Il Processo) è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia. Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani (Tutta colpa di Freud, Non c’è più religione). Antonio Folletto (Gomorra – La serie, Capri-Revolution, I bastardi di Pizzofalcone) è invece il marito di Sara, Diego. Tornano anche Maria Chiara Centorami (Come saltano i pesci, Universitari – Molto più che amici) e Mariana Falace (Gli anni più belli, Si vive una volta sola). E con Eugenia Costantini di nuovo nel ruolo ricorrente di Olivia, ex compagna di Paolo e madre di suo figlio Giovanni, interpretato dal giovanissimo Federico Ielapi (Pinocchio, Quo vado?, Tutti per 1 – 1 per tutti), e Marco Rossetti (Il Cacciatore, Speravo de morì prima, 7 donne e un mistero) ancora nei panni di Maurizio Mandolesi, amico e socio in affari di Carlo. Paola Sotgiu (Suburra – la serie) è Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, interpretati rispettivamente da Valerio Aprea (Boris, Figli, Smetto quando voglio) e Alessio Moneta (1992, Baciami ancora). Emma Marrone (Gli anni più belli) interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini (La terra dell’abbastanza, A mano disarmata) è Beatrice, la moglie di Sandro. Hanno debuttato in questa seconda stagione: il cantautore e attore francese Tom Leeb (Cyrano, mon amour, 8 Rue de l'Humanité) nei panni di un carismatico chef di successo corteggiato da molti ristoranti, in Italia e all’estero, con un ambizioso progetto per il San Pietro; Camilla Semino Favro (Sopravvissuti, Mia madre, Diaz – Don’t Clean Up This Blood) sarà Rebecca Baldini, avvocata di successo e vecchia amica di Sara; Yan Tual (Liaison, Outlander, Rifkin’s Festival) interpreta il nuovo compagno di Olivia, Pierrick; Filippo Valle (Elisa di Rivombrosa, Don Matteo 7, Donna detective) si calerà nei panni di Giuseppe, un nuovo personaggio legato a Beatrice. approfondimento A Casa Tutti Bene 2, una escalation di tensioni e tensione

La trama degli episodi 7 e 8 Paolo è a Parigi da Giovanni, ma una notizia da Roma lo costringe a tornare indietro. Intanto Ginevra e Diego, sempre più complici, si avvicinano alla verità. Carlo è alle prese con i guai del resort in Sardegna. Paolo e Rebecca continuano nella loro battaglia legale per la custodia del figlio e si fanno sempre più agguerriti. Nel frattempo, la famiglia si riunisce per un triste evento. Le famiglie Ristuccia e Mariani si trovano davanti a una inevitabile resa dei conti: non c’è via d’uscita. Sono tutti ben lontani dal lieto fine e, se gli amori vanno e vengono, gli errori di certo non si cancellano. Sono proprio questi a mettere le due famiglie all’angolo e a punire chiunque abbia sbagliato, facendo saltare definitivamente tutti gli equilibri e facendo ricadere sui figli le stesse colpe dei padri. A CASA TUTTI BENE – SECONDA STAGIONE| Da stasera gli ultimi due episodi – settimo e ottavo – disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW approfondimento A casa tutti bene 2, la recensione del primo e secondo episodio