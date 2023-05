A Casa Tutti Bene 2, la caduta della casata dei Ristuccia. Recensione

Serie TV

A casa tutti bene 2, il cast della serie tv. FOTO

Il 5 maggio arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now la seconda stagione della serie Sky Original di Gabriele Muccino. Conosciamo attori e personaggi dei nuovi otto episodi

Venerdì 5 maggio arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now la seconda stagione di A Casa Tutti Bene, serie tv Sky Original di Gabriele Muccino, prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production - società di Leone Film Group, è stata scritta da Gabriele Muccino, Barbara Petronio (head writer e produttrice creativa), Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile. Ecco il cast

Laura Morante è Alba Ristuccia, vedova di Pietro, una donna forte per cui la famiglia è la cosa più importante. Dopo anni, il suo segreto è venuto allo scoperto, facendo crollare quell’equilibrio sottile che teneva in piedi la sua famiglia e allontanandola da ciò che ne resta. Sembra aver perso ogni ragione per cui vivere, eppure la vita ha ancora in serbo per lei risvolti insospettabili