Il Patriarca, serie televisiva drammatica italiana diretta e interpretata da Claudio Amendola, è andata in onda in televisione dal 14 aprile al 19 maggio. Nonostante la storia per la seconda stagione fosse già pronta, come aveva comunicato anche uno degli sceneggiatori, la fiction non è stata rinnovata per un secondo capitolo. A rivelarlo, è stato l'attore Raniero Monaco Lapio, che per Il Patriarca ha interpretato Mario Rizzi.

La prima stagione de Il Patriarca Il Patriarca racconta la storia di Nemo Bandera, un potente e ricco imprenditore, nonché narcotrafficante pugliese, interpretato da Claudio Amendola, a cui viene diagnosticato l'Alzheimer poco prima del sessantesimo compleanno. Nemo, si trova a questo punto a dover scegliere il successore per la sua attività tra i suoi figli, da cui viene però escluso il “figliastro” Mario Rizzi che, nonostante sia quello più preparato, non condivide con Nemo il legame di sangue. Ed è proprio l’attore interprete di Mario Rizzi, ovvero Raniero Monaco Lapio, che ha annunciato che la seconda stagione de Il Patriarca non si farà. approfondimento Claudio Amendola compie 60 anni: suoi film più famosi al cinema. FOTO

La fiction cancellata: l’annuncio ufficiale Mizio Curcio, sceneggiatore de Il Patriarca, aveva recentemente rivelato che la seconda stagione della serie era già stata scritta e che le riprese sarebbero iniziate a breve. Nonostante questa dichiarazione e la nomina ai Nastri D'Argento come Miglior Serie Crime (fattore che aveva aumentato ancora di più le aspettative), la serie televisiva diretta da Claudio Amendola non avrà invece un seguito. A confermarlo è l’attore Raniero Monaco Lapio, che ha condiviso un post sul suo profilo Instagram, dichiarando che la seconda stagione de Il Patriarca fosse stata cancellata. Queste, le sue parole: «Ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno seguito con passione e grazie di tutte le belle parole spese per il mio operato. È stato faticoso ed enormemente soddisfacente lavorare con un cast eccezionale da cui ho potuto rubare e migliore». Tanti i commenti delusi da parte dei fan, che hanno provato a chiedere all’attore il perché della cancellazione. GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv

Il patriarca, il cast della serie TV con Claudio Amendola I personaggi principali della fiction diretta e interpretata dall'attore e regista romano che racconta l'avventura di un narcotrafficante pugliese di successo che deve fare i conti con l'Alzheimer Claudio Amendola è il protagonista Nemo Bandera, un imprenditore e criminale di successo considerato il Patriarca di Levante. La sua azienda, Deep Sea, è una delle più importanti della Puglia e i suoi affari vanno a gonfie vele fino a quando non gli viene diagnosticato l'Alzheimer Antonia Liskova è Serena Bandera, la moglie di Nemo, elegante e determinata. La Deep Sea era l'azienda di suo padre e lei spera che uno dei suoi figli possa prendere il comando quando il marito non potrà più farlo Neva Leoni interpreta Lara, una figlia di Nemo nata dalla relazione dell'uomo con Ada. Non ha un buon rapporto con il padre poiché lo ritiene colpevole di aver abbandonato lei e la madre per rifarsi una famiglia

Le motivazioni Nonostante l’apparente successo della prima stagione, la serie televisiva Il Patriarca è stata cancellata. Lo stesso Claudio Amendola aveva dichiarato che, qualora il pubblico avesse apprezzato la storia, non ci sarebbero stati problemi nel rinnovare la fiction per una seconda stagione. Tanti fan hanno a questo punto provato a chiedere spiegazioni a Raniero Monaco Lapio, sotto il post da lui pubblicato. A uno dei tanti commenti, lo stesso Lapio ha però così risposto: «Purtroppo non ho nessuna spiegazione per questa decisione presa». Il Patriarca è un remake della serie televisiva spagnola Vivere senza permesso (titolo originale Vivir sin permiso) del 2018. In merito a questo, Raniero Monaco Lapio ha lasciato un commento, specificando: «Prendevamo altre direzioni rispetto alla versione spagnola. Un gran peccato, perché la sceneggiatura della seconda stagione prometteva molto bene».