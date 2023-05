Cleopatra, Adele James risponde alle critiche

La protagonista della docuserie Regina Cleopatra- l'opera al centro delle polemiche sbarcata da qualche giorno su Netflix - ha deciso di intervenire direttamente sulla querelle. Ospite di The Wayne Ayers Podcast, l’attrice ha parlato del proprio casting criticato. “Beh, prima di tutto, il Blackwashing non esiste, vero? È solo che trovo davvero triste quanto la gente voglia, e non solo gli egiziani e non tutti gli egiziani, colonizzare e cancellare la storia… ed è fastidioso”, ha detto Adele James

Adele James è un nome che nelle ultime settimane è sulla bocca di molte persone, e spesso di persone che stanno sputando odio a destra e a manca. Parliamo infatti della protagonista della docuserie Regina Cleopatra, opera al centro delle polemiche che è sbarcata da qualche giorno su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Ancor prima di essere disponibile sulla piattaforma di streaming, questo show era al centro di una querelle concitata.

A scatenare le critiche è il fatto che l'interprete scelta per calarsi nel ruolo della celebre regina d'Egitto abbia la pelle nera (Adele James è di origini miste). Tuttavia queste polemiche non si accostano a quelle che per esempio avevano investito la serie televisiva dedicata ad Anna Bolena e interpretata dall'attrice nera Jodie Turner-Smith: in questo caso le aspre critiche riguardano proprio il genere di questa serie, che si propone come prodotto documentaristico, non di fiction.



Adele James ha deciso di intervenire direttamente sulla questione: ospite di The Wayne Ayers Podcast, l’attrice ha parlato del proprio casting esprimendo le seguenti parole: “Beh, prima di tutto, il Blackwashing non esiste, vero? È solo che trovo davvero triste quanto la gente voglia, e non solo gli egiziani e non tutti gli egiziani, colonizzare e cancellare la storia… ed è fastidioso”.



Adele James: “Trovo davvero triste che le persone si odino”

L’attrice ha proseguito ai microfoni di The Wayne Ayers Podcast così: “Trovo davvero triste che le persone si odino o siano così infatuate da sentire il bisogno di separare l’Egitto dal resto del continente. Penso che sia importante, in questa storia, raccontare cosa siamo perché non lo sappiamo davvero. Questo è un grande punto interrogativo se Cleopatra fosse di razza mista o no? Non era nera, lo sappiamo, ma potrebbe essere parzialmente nera, non è escluso. Questo è del tutto possibile sulla base della ricerca accademica. Se le persone non vogliono essere coinvolte in questa ricerca, non è davvero un mio problema, ma è solo loro. Trovo triste che le persone siano così disgustose o si sentano così minacciate dal Blackness da sentire il bisogno di fare questo, di separare l’Egitto dal resto del continente”.

Nessun commento da parte di Netflix per quanto riguarda il casting di James

Netflix ha rifiutato di commentare la scelta di casting della docuserie ricaduta su Adele James, che è di origini miste, per interpretare Cleopatra. “L’etnia della Regina Cleopatra non è al centro dell’attenzione, ma abbiamo deciso intenzionalmente di raffigurarla di etnia mista per riflettere le teorie sulla possibile ascendenza egiziana di Cleopatra e sulla natura multiculturale dell’antico Egitto”, hanno dichiarato i produttori della serie al sito web Tudum di Netflix il mese scorso.

La docuserie che ha portato un avvocato egiziano a fare causa a Netflix

La docuserie Regina Cleopatra è sbarcata su Netflix il 10 maggio. È la “serie delle polemiche”, se si pensa che ha addirittura portato l'avvocato egiziano Mahmoud al-Semary a fare causa a Netflix. Per molti detrattori dello show, questo racconto sarebbe "afrocentrico e una contraffazione della storia", oltre a essere un racconto che andrebbe "contro i principi islamici". Il motivo? Colei che interpreta Cleopatra è Adele James, attrice nera. Il fatto che questo show sia di genere documentaristico e l’interprete di Cleopatra sia di origini miste, con una pelle che non è bianca, ha mandato su tutte le furie parecchie persone. Regina Cleopatra è composta da quattro episodi da 45 minuti l’uno ed è nata dall'idea della produttrice esecutiva del progetto, Jada Pinkett Smith. Lo show rientra in un più ampio racconto della vita di leggendarie regine africane. Questo particolare capitolo intende rivalutare il genio politico di Cleopatra e analizzare il suo retaggio sotto nuovi aspetti. Parliamo della più famosa, potente, affascinante e incompresa donna del mondo. Per colpa di Hollywood, la sua bellezza e i legami amorosi che la caratterizzarono finirono per mettere in secondo piano quello che in realtà è stato il punto di forza di Cleopatra: l'intelletto.

Uno show che, prima ancora di essere visto, ha fatto molto parlare di sé Regina Cleopatra è uscita il 10 maggio ma già molte settimane prima era al centro del dibattito.

Il primo trailer diffuso il mese scorso, infatti, faceva intendere una tesi considerata come controversa, subito finita al centro delle polemiche. Secondo la testimonianza di un’esperta (interpellata nella serie, come si vede dalle immagini del trailer), l’ultima erede dei Faraoni d'Egitto sarebbe stata nera. Queen Cleopatra è interpretata da Adele James (Casualty) e vuole approfondire la figura dell'amante di Giulio Cesare e Marco Antonio, andando proprio oltre a quell’etichetta di amante. L’obiettivo è quello di oltrepassare una volta per tutte le love story per cui la regina d’Egitto è conosciuta dal grande pubblico, specialmente per merito (o demerito, chissà) della versione hollywoodiana del 1963 con Liz Taylor e Richard Burton.

L’esperta che dice nella docuserie: "Mia madre diceva sempre: Cleopatra era nera”

A fare storcere il naso di parecchie persone in tutto il mondo (Egitto in primis) è la testimonianza di un'esperta, mostrata anche nel trailer ufficiale. La sentiamo pronunciare queste parole: "Mia madre diceva sempre: non badare a quello che ti raccontano a scuola. Cleopatra era nera”. Nel video compaiono alcune testimonianze di esperte varie: una di queste ricorda l'origine della regina nella famiglia del generale macedone Tolomeo al servizio di Alessandro Magno, ma un'altra la contraddice, facendo sapere ciò che le diceva sua madre… Quest'ultime sono le parole che hanno scatenato innumerevoli polemiche. Secondo un account Twitter ripreso da Greek City Times, il documentario "promuove l'afro-centrismo, un'ideologia che promuove l'idea del 'ritorno in Egitto', 'cacciando a calci' gli egiziani perché hanno 'rubato' la loro cultura e la loro storia. L'afro-centrismo afferma che i faraoni e gli antichi egiziani erano neri e che gli egiziani gli hanno usurpato l'identità".

Jada Pinkett Smith: “Una storia che risuona per ogni donna" Jada Pinkett Smith non è solo la creatrice e la produttrice della docuserie ma anche la voce narrante. Nel trailer la sentiamo affermare : “È una storia che risuona per ogni donna”. Invece l'attrice che recita nei panni di Cleopatra, Adele James, sottolinea che "non c'è Roma senza Egitto”, oltre a specificare come la donna più famosa d’Egitto abbia "cercato di salvare il suo paese dalla distruzione".

Tornando al fulcro delle polemiche, va notato come l’etnia di Cleopatra sia un tema assai dibattuto in ambito accademico. Secondo molti storici, almeno al tempo del bisnonno della regina la famiglia era ancora integralmente di sangue macedone.

Regina Cleopatra è il primo capitolo di un ciclo docu sulle regine africane. Scritta da Peres Owino e NneNne Iwuji, la docuserie fa parte di un progetto più ampio dedicato alle Regine Africane. "Non vediamo o sentiamo spesso storie di regine nere, così è molto importante per me, così come per mia figlia e per la mia comunità, venirle a conoscere perché ce ne sono moltissime", ha detto la moglie di Will Smith: "Cleopatra è una regina di cui sappiamo molto, ma non la sua verità. È stata rappresentata come un essere sessuale, eccessivo e corrotto. In realtà era una stratega, un intelletto, una forza della natura che si batté per proteggere il suo regno".