La docu-serie narrata e prodotta da Jada Pinkett Smith, celebre moglie di Will Smith (ancora più celebre da quella “maledetta” notte degli Oscar in cui fu coinvolta nello scandalo del pugno a Chris Rock), arriverà su Netflix il 10 maggio ma sta già facendo molto parlare di sé. Il trailer fa intendere una tesi considerata controversa, ora al centro delle polemiche. Secondo la testimonianza di un’esperta (interpellata nella serie) l’ultima erede dei Faraoni d'Egitto era nera. Cleopatra è interpretata da Adele James

Si intitola Queen Cleopatra ed è la docu-serie narrata e prodotta da Jada Pinkett Smith, celebre moglie di Will Smith (ancora più celebre da quella “maledetta” notte degli Oscar in cui fu coinvolta nello scandalo del pugno a Chris Rock). Lo show arriverà su Netflix il 10 maggio ma sta già facendo molto parlare di sé. Il trailer diffuso negli ultimi giorni fa intendere una tesi considerata controversa, ora al centro delle polemiche. Secondo la testimonianza di un’esperta (interpellata nella serie) l’ultima erede dei Faraoni d'Egitto sarebbe stata nera. Queen Cleopatra è interpretata da Adele James (Casualty) e vuole approfondire la figura dell'amante di Giulio Cesare e Marco Antonio, andando oltre a quell’etichetta di amante.

Ciò che si propone di fare Queen Cleopatra è oltrepassare per una volta tanto le love story per cui la regina d’Egitto è conosciuta dal grande pubblico, specialmente per via della versione hollywoodiana del 1963 con Liz Taylor e Richard Burton.

A fare storcere il naso di molti è la testimonianza di un'esperta, mostrata anche nel video ufficiale che anticipa ciò che vedremo sugli schermi di Netflix: "Mia madre diceva sempre: non badare a quello che ti raccontano a scuola. Cleopatra era nera”.

Jada Pinkett Smith: “Una storia che risuona per ogni donna"

La voce narrante di Jada Pinkett Smith afferma: “È una storia che risuona per ogni donna”. E dal canto suo l'attrice che interpreterà Cleopatra, Adele James, sottolinea che "non c'è Roma senza Egitto”, oltre a specificare come la donna più famosa d’Egitto abbia "cercato di salvare il suo paese dalla distruzione".



Nel trailer ufficiale compaiono alcune testimonianze di esperte: una di queste ricorda l'origine della regina nella famiglia del generale macedone Tolomeo al servizio di Alessandro Magno, ma un'altra la contraddice. “Mia madre diceva sempre: non badare a quello che ti raccontano a scuola. Cleopatra era nera”, queste le parole che stanno scatenando innumerevoli polemiche.

L'etnia di Cleopatra è molto dibattuta

Alla base di tutto c'è un tema a lungo dibattuto a livello accademico: l’etnia di Cleopatra, al centro di numerose discussioni accademiche.

Secondo molti storici almeno al tempo del bisnonno della regina, la famiglia era ancora integralmente di sangue macedone.

L'uscita del trailer di Queen Cleopatra ha acceso numerose polemiche in rete (e dove se no?).

Secondo un account Twitter ripreso da Greek City Times, il documentario "promuove l'afro-centrismo, un'ideologia che promuove l'idea del 'ritorno in Egitto', 'cacciando a calci' gli egiziani perché hanno 'rubato' la loro cultura e la loro storia. L'afro-centrismo afferma che i faraoni e gli antichi egiziani erano neri e che gli egiziani gli hanno usurpato l'identità".

Questa docu-serie è parte di un progetto più ampio sulle Regine Africane

Queen Cleopatra, scritta da Peres Owino e NneNne Iwuji, fa parte di un progetto più ampio che sta a cuore a Jada Pinkett Smith: un ciclo docu sulle Regine Africane.

Questa docu-serie su Cleopatra avrà quattro episodi di 45 minuti ciascuno. "Non vediamo o sentiamo spesso storie di regine nere, così è molto importante per me, così come per mia figlia e per la mia comunità, venirle a conoscere perché ce ne sono moltissime", ha detto la moglie di Will Smith: "Cleopatra è una regina di cui sappiamo molto, ma non la sua verità. È stata rappresentata come un essere sessuale, eccessivo e corrotto. In realtà era una stratega, un intelletto, una forza della natura che si batté per proteggere il suo regno”.



