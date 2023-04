Cleopatra nera, la regista Tina Gharavi dice la sua sulle polemiche

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo le innumerevoli critiche che si sono sollevate negli ultimi giorni a seguito della pubblicazione del trailer ufficiale di Queen Cleopatra, la regista dello show ha deciso di prendere la parola. Tina Gharavi, la quale ha diretto gli episodi della docu-serie prodotta e narrata da Jada Pinkett Smith, ha affidato al magazine statunitense Variety le proprie parole dopo che una nube di polemiche ha travolto la produzione di Queen Cleopatra e anche Netflix. Pure la piattaforma che ospita lo show, infatti, è stata investita da aspre critiche, tra cui quelle di un avvocato egiziano che ha intentato causa allo streamer, chiedendo inoltre al proprio governo di prendere seri provvedimenti e pensare magari di chiudere Netflix in Egitto. Al centro delle polemiche c’è la scelta di rendere la regina d'Egitto con la pelle nera. In esclusiva per Variety, Tina Gharavi chiede al mondo: "Cosa vi infastidisce così tanto di una Cleopatra nera?”. E aggiunge: "È più probabile che Cleopatra assomigliasse alla nostra attrice più di quanto non somigliasse a Elizabeth Taylor”. Nella serie il personaggio di Cleopatra è interpretato dall’attrice afrodiscendente Adele James.

Tina Gharavi scrive nel suo intervento su Variety: “L’estate scorsa vivevo a Venice Beach e avevo deciso, a causa dell'insistenza di un amico, di consultare un indovino. Io, sempre scettica, ho accettato per gioco. Quello che ha detto l'indovino mi ha fatto alzare gli occhi al cielo: ‘Non sto dicendo che sei Cleopatra ma in qualche modo condividi la sua storia e sei connessa’. Meno di un mese dopo, ho ricevuto una telefonata da una società di produzione che realizzava ‘African Queens’ di Jada Pinkett Smith e successivamente sono stata assunta per dirigere quattro episodi di un documentario drammatico sulla vita della controversa leader”.

Tina Gharavi continua dicendo: “Ricordo che da bambina vedevo Elizabeth Taylor interpretare Cleopatra. Ero affascinata, ma anche allora sentivo che l'immagine non era giusta. La sua pelle era davvero così bianca? Con questa nuova produzione, potevo trovare le risposte sull'eredità di Cleopatra e liberarla dalla morsa che Hollywood aveva posto sulla sua immagine?”, si domanda la regista, nata in Iran e persiana. Lei stessa fa notare come l'eredità di Cleopatra sia stata “attribuita una volta ai greci, una ai macedoni e un’altra ai persiani”.

Cleopatra interpretata da un'attrice nera è un “atto politico”



Scrive in esclusiva su Variety: “I fatti noti sono che la sua famiglia greca macedone - il lignaggio tolemaico - si sposò con la dinastia seleucide dell'Asia occidentale ed era stata in Egitto per 300 anni. Cleopatra era lontana otto generazioni da questi antenati tolemaici, rendendo alquanto improbabile la possibilità che fosse bianca. Dopo 300 anni, sicuramente, possiamo tranquillamente affermare che Cleopatra era egiziana. Non era più greca o macedone di Rita Wilson o Jennifer Aniston. Entrambi sono una generazione dalla Grecia. Facendo la ricerca, ho capito che atto politico sarebbe stato vedere Cleopatra interpretata da un'attrice nera. Per me, l'idea che le persone si fossero sbagliate così incredibilmente prima - storicamente, da Theda Bara a Monica Bellucci, e recentemente, con Angelina Jolie e Gal Gadot in corsa per interpretarla - significava che dovevamo farlo ancora meglio. La caccia era aperta per trovare l'artista giusta per portare Cleopatra nel XXI secolo”.



“Perché in tanti vogliono che Cleopatra sia bianca?”

Perché Cleopatra non dovrebbe essere nera? Perché così tante persone vogliono che sia bianca? “La sua vicinanza al candore sembra darle valore, e per alcuni egiziani sembra davvero importante”, sottolinea Gharavi.

“Dopo molte discussioni e innumerevoli audizioni, abbiamo trovato in Adele James un'attrice in grado di trasmettere non solo la bellezza di Cleopatra, ma anche la sua forza. Ciò che gli storici possono confermare è che è più probabile che Cleopatra assomigli ad Adele di quanto abbia mai fatto Elizabeth Taylor”, dichiara la regista di Queen Cleopatra.

Nota inoltre come la serie della HBO Roma abbia ritratto “una delle donne più intelligenti, sofisticate e potenti del mondo come una squallida e dissipata tossicodipendente, ma all'Egitto non sembrava importare. Dov'era allora l'indignazione?”. Invece interpretarla come donna nera ha creato una nube di proteste tale da lasciare a bocca aperta la produzione di questo show.