Sweet Tooth, la terza stagione sarà l'ultima

"In molti modi, è esattamente la storia che immaginavo avremmo raccontato e in molti modi prende vita da sola", ha detto lo showrunner Jim Mickle in una dichiarazione rilasciata nella giornata di ieri. “All'inizio, abbiamo deciso di raccontare questi pezzi fondamentali della storia di Gus e i grandi momenti del fumetto, ma la bellezza della narrazione di lunga durata e del viaggio di Gus in 24 episodi è che i personaggi stessi ti dicono cosa vogliono essere. La troupe e il cast portano così tanta profondità e punti di vista su chi sono i personaggi, da dove vengono e dove stanno andando. La terza stagione è una storia artica con nuove entusiasmanti avventure e quella che speriamo possa essere una conclusione soddisfacente per questa storia epica. Gus vedrà un lato del mondo e dell'umanità che non ha visto nella prima o nella seconda stagione”.

Una dichiarazione alquanto chiara, che non lascia possibilità sulla produzione di una quarta stagione. Anzi, tutt’altro. D’altronde, la seconda stagione di Sweet Tooth è stata rilasciata da Netflix lo scorso 27 aprile, guadagnando oltre 48 milioni di ore di visione da parte degli spettatori nei primi quattro giorni dal lancio. Un successo incredibile, che segue quello della prima stagione, che ha debuttato su Netflix nel 2021. In soli tre anni, quindi, la serie è riuscita a fare un’ascesa incredibile, per poi concludersi in maniera altrettanto rapida. In ogni caso, quello che colpisce è che l’annuncio della fine della serie arriva in un momento in cui gli 11.000 membri della Writers Guild of America sono in sciopero, mossi dalla preoccupazione che le sceneggiature scritte dalle AI possano minare il loro lavoro. Il fatto che Netflix abbia già chiuso le riprese della terza stagione di Sweet Tooth, allora, rappresenta sicuramente un vantaggio per la produzione, che si è assicurata così di avere già pronta l’ultima stagione della serie.