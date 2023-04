Cos’è successo nella prima parte della seconda stagione

La seconda stagione si era aperta con una grossa domanda: cos’ha causato la fine di quella che sembrava l’indistruttibile amicizia fra Kate e Tully? Nel ricostruire quanto accaduto, scopriamo intanto che Johnny è rimasto coinvolto in un incidente in Iraq, mentre Tully affronta una causa legale dopo aver abbandonato il suo talk show e deve ricominciare la carriera da zero, mentre decide anche di cercare il padre che non ha mai conosciuto nonostante le obiezioni di Nuvola, la riservata madre hippy. Nel piano temporale degli anni ’70, Nuvola finisce in carcere per traffico di droga e Tully va a vivere con la nonna, lontana da Firefly Lane, costretta come Kate a vivere il periodo delle superiori senza l’amica del cuore. Negli anni ’80 vediamo Kate e Johnny che all'inizio della loro storia d'amore causano tensioni nella redazione in cui lavorano, mentre Tully fa carriera e si scontra - ma non solo - con lo spavaldo commentatore sportivo Danny Diaz. Nel mentre si arriva alla motivazione della rottura fra le protagoniste: un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta la figlia adolescente di Kate, Marah, e di cui la donna incolpa Tully, che era alla guida. Marah, che si trovava a una festa, ha chiamato Tully spaventata raccontandole che un ragazzo più grande di lei le ha offerto una birra e tentato un approccio. Tully sale in macchina e va a prenderla, ma quando stanno attraversando un incrocio dirette verso casa, la loro auto viene colpita da un’altra vettura che passa con il semaforo rosso. Kate non riesce a perdonare Tully, che avrebbe dovuto badare alla figlia quella sera, e nel mentre lei Johnny decidono di riprovarci e risposarsi. Kate però scopre di avere un tumore al seno a uno stadio avanzato e, presa dalla disperazione, decide di andare a casa di Tully la quale, però, è partita pochi minuti prima per un reportage in Antartide.