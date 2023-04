"Benvenuti a Eden", seconda stagione su Netflix: dov’eravamo rimasti

Intanto è bene ricordare da dove la storia è iniziata. Nella prima stagione, tutto parte da un messaggio anonimo che dice solo: “Sei felice?”. È un invito a una festa esclusiva su un’isola segreta per il lancio di una nuova bevanda. Partono in 100, ma in realtà solo cinque di loro - fra cui la protagonista Zoa - interessano alla Fondazione Blue Eden, che li ha selezionati tramite un algoritmo che ha scavato nei loro social network. Il giorno dopo il party, il gruppo rimane bloccato sull’isola nelle mani di quella che sembra a tutti gli effetti una setta - guidata dai misteriosi Ástrid ed Erick - con scopi poco chiari, e l’obiettivo diventa quello di scappare.

Il finale della prima stagione di Benvenuti a Eden

Il finale della prima stagione è un ritorno all’inizio, con l’isola che si prepara ad accogliere nuovi adepti. Zoa, Ibon e Charly sono riusciti a organizzare un piano per la fuga, ma non tutto va per il verso giusto. Zoa viene scoperta da Ulises che cerca di fermarla, ma viene ucciso da Ibón. África riesce a trovare in casa di Ástrid ed Erick un passaggio segreto con un pulsante che le permette di mandare un segnale al mondo intero, ma resta bloccata lì. Alla fine Zoa, sempre più vicina alla salvezza, vede che su una delle barche che stanno arrivando sull’isola c’è sua sorella minore Gaby, che si è fatta adescare dalla “setta” per trovarla: la protagonista si blocca, indecisa se proseguire con la sua fuga o rimanere per non abbandonare Gaby.