Power Rangers: Una volta e per sempre (Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always), la reunion dei Power Rangers che Netflix ha preparato per il 30esimo anniversario della serie, è un vero e proprio omaggio agli attori scomparsi. Il progetto iniziale, infatti, era stato concepito come una dedica all’attrice che interpretava Yellow Ranger nella produzione originale, Trini Thuy Trang , scomparsa nel 2001. Ma l’improvvisa morte di Jason David Frank , l’attore che interpretava Green Ranger, ha cambiato ogni cosa, mettendo i produttori nella condizione di rendere la reunion di Netflix un omaggio ai due attori scomparsi, che saranno celebrati da una canzone scritta da Amy Jo Johnson , attrice che ha interpretato la prima Pink Ranger e che non è presente nel cast della reunion.

La morte di Frank, invece, non viene affrontata all’interno della produzione, considerando che la notizia del suo suicidio all’età di 49 anni è arrivata dopo che le riprese dello speciale erano state completate. In ogni caso, l’attore si era rifiutato di partecipare alla reunion, e il suo personaggio ha un ruolo alquanto marginale nella trama. Al di là di questo, non mancano riferimenti chiari a Green Ranger, come ci si aspetta da una reunion che celebra il 30esimo anniversario della produzione.

Nella reunion di Netflix che celebra il 30esimo anniversario dei Power Rangers, disponibile dal 19 aprile sulla piattaforma (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), i protagonisti Blue Ranger Billy (David Yost) e Black Ranger Zack (Walter Emmanuel Jones) si uniscono ad altri ranger del passato per combattere una versione robot di Rita Repulsa, che uccide Trini nella scena di apertura di Power Rangers: Una volta e per sempre . Ed è allora che la figlia Minh (Charlie Kersh) si dimostra intenzionata a vestire i panni del Ranger Giallo e continuare l'eredità di sua madre.

La canzone di Amy Jo Johnson

La reunion di Netflix omaggia gli attori scomparsi Trini Thuy Trang e Jason David Frank con la canzone Down the Road, scritta per l’occasione da Amy Jo Johnson, che si è rifiutata di partecipare alla produzione di Netflix. "I ricordi non moriranno mai / Nei nostri cuori / vivranno sempre / e non diranno mai / addio”, queste le parole che risuonano nel finale della trama, poco prima che sullo schermo compaiano le foto dei due attori accompagnati dalla scritta “In memoria di Trini Thuy Trang and Jason David Frank”.

“Penso che sia stato molto toccante", ha detto Johnson a proposito dell’inserimento della canzone nello speciale. "In quell'episodio [stagione 2], stavamo dicendo addio a Tommy, ed era un momento che stavamo tutti condividendo. Ed essere in grado di prendere quel pezzo di storia e applicarlo alla storia attuale. Ero felice che l'avessimo fatto per dire addio in un modo molto onorevole e per condividere il nostro dolore”.