The White Lotus 3, Jennifer Aniston vorrebbe partecipare alla serie

L’attrice ha rivelato di essere "ossessionata" da "The White Lotus". L’ha confessato in una recente intervista con "E! News" per promuovere "Murder Mystery 2" di Netflix. Aniston ha espresso il desiderio di unirsi al cast della serie TV, possibilmente interpretando il ruolo della sorella di Tanya McQuoid, la protagonista delle due prime stagioni (interpretata da Jennifer Coolidge)

“Hai sentito, Mike White? Voglio recitare al fianco di Jennifer Coolidge. La amo” ha detto Aniston a E!, rivolgendosi direttamente a Mike White (che è il creatore di The White Lotus).

Ha poi parlato di quando il creatore dello show ha detto ai Golden Globes che tutti hanno rifiutato l’offerta.

"Ricordate quando Mike ha detto ai Golden Globes 'So che l'avete superato tutti’? Non l'ho fatto! Non ho nemmeno ricevuto una chiamata”, ci ha tenuto a specificare.



Per adesso nessuno sa chi farà parte del cast della terza stagione

Adesso che la stagione 3 di The White Lotus è ufficialmente iniziata per ciò che concerne la produzione, tutti quanti gli estimatori dello show sono in fermento massimo. Nessuno sa chi farà parte del nuovo ensemble (che sarà sicuramente costellato di stelle della serie).

Il successo della HBO ha in gran parte adottato un approccio antologico alla sua storia giramondo, eccezion fatta per Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge), personaggio fisso che è stata la forza trainante dietro entrambe le stagioni fino (***SPOILER SPOILER SPOILER***: se non avete ancora guardato la seconda stagione, non leggete quanto segue) alla sua morte nel finale della seconda stagione. A seguito di quello shock, ci sono state molte speculazioni su quali personaggi potrebbero potenzialmente continuare la sua storia. Uno di queste sarebbe proprio la sorella perduta di Tanya, quella che Jennifer Aniston vorrebbe fortemente interpretare nel terzo atto della saga televisiva.



Si è parlato anche dell'ex star di Baywatch Pamela Anderson, mentre la Rachel di Friends Jennifer Aniston è stato perfino un suggerimento che è venuto anche dalla stessa Coolidge.

The White Lotus ufficialmente rinnovata per una terza stagione

Ormai è ufficiale che The White Lotus sia stata rinnovato per una terza stagione. Il creatore dello show ha anticipato che i nuovi episodi avrebbero ipoteticamente affrontato la religione, poiché le stagioni precedenti hanno trattato di denaro e sesso. Successivamente è stato confermato che la terza stagione di The White Lotus sarà diretta in Thailandia. Per ora nessun membro del cast è stato ancora annunciato per la nuova stagione.



"La prima stagione ha messo in risalto i soldi", ha spiegato Mike White poco dopo la fine della seconda stagione. "E poi, la seconda stagione è il sesso. E penso che la terza stagione sarebbe forse una sorta di sguardo satirico e divertente sulla morte, la religione e la spiritualità orientali. E sembra che potrebbe essere un ricco arazzo fare un altro giro al White Lotus."