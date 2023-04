Un incendio è scoppiato il 3 aprile nei Bray Studios di Windsor, dove sono situati i set britannici della serie prequel de Il Signore degli Anelli Condividi

Scie di fumo sono state avvistate nei pressi dei Bray Studios di Windsor, dove si sta girando la seconda stagione della serie Amazon Studios, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere secondo quando riportato da Variety. Nel pomeriggio del 3 aprile 2023, ora locale, è scoppiato un incendio in seguito a un guasto elettrico in un magazzino sul perimetro del backlot. Il Royal Berkshire Fire and Rescue Service ha risposto alla chiamata di emergenza e le riprese si sono interrotte per circa un'ora per poi riprendere rapidamente quando è stato risolto il problema. Il cast e la troupe non hanno dovuto evacuare, ma le riprese sono state sospese per precauzione e tutti sono rimasti a Bray prima di tornare al lavoro.

L’intervento dei vigili del fuoco Il Royal Berkshire Fire and Rescue Service ha dichiarato: “Alle 12:26 di lunedì 3 aprile abbiamo ricevuto segnalazioni di un incendio ai Bray Studios vicino a Windsor. Il personale del Royal Berkshire Fire and Rescue Service delle stazioni dei vigili del fuoco di Bracknell, Slough e Maidenhead è stato inviato sul posto. All'arrivo le troupe hanno scoperto un incendio in un'officina di stoccaggio a un piano situato lontano dal set delle riprese. I vigili del fuoco dotati di autorespiratore hanno utilizzato tre avvolgitubo e un getto principale per spegnere l'incendio. Sono rimasti sul posto per circa quattro ore e 35 minuti. Verranno avviate le indagini per determinare le cause dell’incendio”. approfondimento Gli anelli del potere 2, le scenografie nelle nuove foto dal set

Gli Anelli del Potere: incidenti sul set La serie fantasy basata sulle opere dell'autore J.R.R. Tolkien e, secondo quanto riferito, la serie televisiva più costosa mai realizzata, è stata presentata in anteprima lo scorso anno su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La seconda stagione dovrebbe essere trasmessa in streaming nel 2024. L'incendio è il secondo incidente avvenuto quest'anno sui set della serie. Il 21 marzo un cavallo ha avuto un arresto cardiaco prima delle prove. Amazon Studios aveva rilasciato una dichiarazione che conferma l’accaduto: "Siamo profondamente rattristati nel confermare che un cavallo di produzione è morto il 21 marzo" aveva detto un portavoce di Amazon. “L'incidente è avvenuto la mattina mentre il cavallo si era esercitato prima delle prove. Le riprese dovevano ancora iniziare ed erano presenti sia un veterinario che un rappresentante dell'American Humane Association. L'autopsia indipendente ha confermato che il cavallo è morto per insufficienza cardiaca. GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv