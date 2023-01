Gli Anelli del Potere, nella stagione 2 potrebbe esserci Tom Bombadil

Il persoanggio inventato da Tolkien, escluso dalla trilogia cinematografica di Peter Jackson, sembra poter trovare posto nella serie tv di Amazon Prime Video. Così rivelano alcuni rumor dal set Condividi

Escluso dalla trilogia cinematografica del Signore degli Anelli di Peter Jackson, Tom Bombadil potrebbe fare il suo debutto video nella prossima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie tv Amazon Prime Video visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Le voci che sembrano solleticare i fan più puri dell'opera di Tolkien arrivano direttamente dal set della seconda stagione della serie fantasy.

Un nome in codice leggi anche Gli anelli del potere 2, le scenografie nelle nuove foto dal set A riportare le indiscrezioni secondo cui il personaggio sarebbe stato visto durante le riprese è TheOneRing.net. “È Tom Bombadil al 100%. Questo ci dicono le nostre fonti. Tom Bombadil fa parte del cast e verrà presentato nella seconda stagione”, si legge in un articolo sul sito di fan. La conferma arriverebbe da alcuni insider presenti sul set che sostengono di aver sentito dialoghi in cui al personaggio ci si riferisce col nome di Tom. Un’altra persona sostiene di aver sentito voci simili e aggiunge un dettaglio: il personaggio avrebbe un nome in codice, quello di Errol Pram.

CHI È TOM BOMBADIL leggi anche Gli Anelli del Potere, nuovi ingressi nel cast Tom Bombadil è un personaggio piuttosto misterioso e iconico della Terra di Mezzo. Non se ne conoscono natura e origini, si sa solo che c’è sempre stato, da prima che ci fossero il fiume e gli alberi, da prima che arrivassero gli Elfi, prima della venuta di Sauron. Frodo, Gandalf, Sam, Pipino e Merry lo incontrano nella Vecchia Foresta durante il loro viaggio verso Gran Burrone e lui li intrattiene con le sue canzoni. Per quanto nella trilogia del Signore degli Anelli abbia uno spazio certamente ridotto, è un personaggio centrale dell’universo tolkeniano, con un ruolo decisamente importante e a lui è dedicato anche il titolo del libro Le avventure di Tom Bombadil, una raccolta di 16 poesie, due delle quali con lui come protagonista, pubblicata nel 1962.

TAGLIATO DA PETER JACKSON vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv Peter Jackson, con la produzione della trilogia cinematografica avviata nel 2001, aveva deciso di escluderlo dal primo capitolo per evitare che rallentasse troppo la narrazione e risultasse fuori contesto rispetto all’atmosfera di timore legata all’incombente minaccia del ritorno di Sauron. Il regista decise però di rendere comunque omaggio al personaggio facendo cantare una delle sue canzoni a Barbalbero in Le Due Torri, all’interno di una scena che si può vedere nell’edizione estesa del film. Ora Tom Bombadil potrebbe tornare nella serie tv e lo farebbe a pieno diritto, dal momento che era assolutamente presente sulla Terra di Mezzo nella Seconda Era. Si tratta solo di capire se e come accadrà.