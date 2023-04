Nei nuovi episodi della serie tv Sky Originale coprodotta da Sky Studios e Lucky Red con la collaborazione di Newen Connect il "santo picchiatore" interpretato da Edoardo Pesce vola in Africa con Rachele e Davide per trovare i soldi necessari al progetto della nuova Città Palazzo. Ma forze misteriose tramano nell'ombra contro di lui. Christian è in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Disponibile anche on demand