Grey's Anatomy rinnovata, la stagione 20 si farà

Era nell’aria da tempo e finalmente è arrivata la conferma: la stagione 20 di Grey’s Anatomy ci sarà . Le avventure dei medici del Grey-Sloan Memorial Hospital non si interromperanno ancora per la gioia dei milioni di fan in tutto il mondo che con il tempo si sono appassionati e hanno imparato ad amare l’aspetto professionale e quello umano dei suoi protagonisti. Nel corso degli anni sono stati tanti gli attori che sono entrati e usciti dalla serie e tutti, in un modo o nell’altro, hanno lasciato una parte di sé e un ricordo importante nella memoria dei fan. Con la ventesima stagione ci sarà anche una novità importante, perché dopo tantissimi anni non ci sarà Krista Vernoff come showrunner ma il suo posto è stato preso da Meg Marinis .

Il rinnovo della serie

Benché i dubbi sulla conferma fossero pochi, visti i risultati segnati da Grey’s Anatomy nelle stagioni precedenti, che da qualche anno vengono trasmesse su Disney Plus (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), finché non c’è stata la conferma definitiva in tanti hanno tenuto il respiro sospeso per la paura che, alla fine, non ci fosse il rinnovo. Infatti, benché non si possa certo dire che i numeri non siano dalla parte di Grey’s Anatomy, è innegabile che gli ascolti siano comunque in calo rispetto al passato e l’addio di un altro personaggio di peso come Ellen Pompeo rischia di portare ancora più giù i numeri. La dottoressa Meredith Grey, tuttavia, non scomparirà del tutto, anche per dare una continuità al prodotto, infatti ci saranno, nel corso della 20esima stagione, alcune sue incursioni nell’ospedale più amato dal pubblico. Messa in cassaforte la 20esima stagione, però, non si pensa ancora al futuro e ci si concentra su quello che i nuovi episodi possono regalare al pubblico in termini di nuove storie e di emozioni. Intanto negli Stati Uniti è in corso ancora la 19esima stagione e si registrerà anche un nuovo addio importante.