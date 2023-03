Senna, Gabriel Leone interpreterà Ayrton nella miniserie Netflix

VOTA PER I CIAK D’ORO Gabriel Leone si calerà nel ruolo del mitico Ayrton Senna da Silva (1960-1994) in Senna, la miniserie Netflix che ritrae per la prima volta l'epopea di avventure e trionfi del pilota che è diventato un eroe nazionale del Brasile e ha conquistato il mondo intero dentro e fuori le piste di Formula 1. Lo show è prodotto da Gullane e vede la partecipazione attiva della famiglia del pilota, con il cineasta brasiliano Vicente Amorim nel ruolo di showrunner e regista della serie insieme a Julia Rezende. “È un'enorme responsabilità e un grande onore poter rappresentare una leggenda che ha ispirato così tante persone con la sua vita, mostrando al mondo il talento sportivo brasiliano", ha dichiarato l’attore Gabriel Leone in una nota ufficiale riportata dal sito di Netflix. "La possibilità di presentare questa storia a milioni di persone in innumerevoli paesi grazie a Netflix mi porta a vedere questo ruolo come uno dei più importanti della mia carriera”.

Un attore che si cala perfettamente nella parte

La scelta di casting è stata vincente, come sottolinea il regista Amorim: "Gabriel Leone ha il carisma, l'intensità e la soavità di Senna”.

Il produttore della miniserie Fabiano Gullane aggiunge sul conto di Leone: “Siamo entusiasti del modo in cui ha dato vita ad Ayrton sullo schermo. È un attore brasiliano che si sta imponendo sulla scena mondiale”.Fabiano Gullane è a capo di Gullane Gullane, una delle principali case di produzione e promozione del mercato audiovisivo brasiliano, oltre che una delle principali società esportatrici di opere indipendenti. Fondata nel 1996 dai fratelli Caio e Fabiano Gullane, il suo catalogo ora vanta più di cinquanta film che hanno avuto grande successo in Brasile e all'estero, oltre che trenta serie per la televisione e per le piattaforme digitali. Tra i film e le serie più importanti troviamo Carandiru, Brainstorm, L'anno in cui i miei genitori andarono in vacanza; il franchise di Até que a Sorte nos Separe, È arrivata mia figlia!, Just Like Our Parents, Bingo - The King of the Mornings; le serie Alice e Hard (HBO), le prime due stagioni di Unidade Básica (Universal Canal), Carcereiros - Dietro le sbarre (Globoplay), Irmãos Freitas (Space e Amazon Prime), Nessuno ci guarda e infine Sulla bocca di tutti (Netflix). La società ha ricevuto più di cinquecento premi e nomination nei principali festival del cinema e della televisione, in Brasile e nel resto del mondo, come la Mostra de Cinema, il Festival do Rio, Cannes, Venezia, Berlino, Sundance, Toronto, MIPTV e gli Emmy.