La vita di Ayrton Senna in una serie Netflix

Cosa sappiamo sulla miniserie su Ayrton Senna

Gli episodi saranno girati in inglese e portoghese brasiliano. La produzione sceglierà delle location internazionali, girando la miniserie in set reali e molto vicini a Senna e alla sua famiglia. Basti pensare al fatto che la famiglia ha messo a disposizione la casa nella quale il pilota è cresciuto. Un accesso che i suoi cari non avevano mai consentito in precedenza, non in tal misura.

Lo show ripercorrerà la sua vita, non limitandosi ai momenti cruciali della sua carriera in pista. Un dramma biografico che ambisce a trasmettere alle nuove generazioni l’animo e la personalità di Senna. Un uomo che ha fatto la storia, incarnando lo spirito del popolo brasiliano. Ha emozionato generazioni ed è ancora oggi indimenticato. Si racconterà però anche la storia dell’uomo. Il punto di partenza sarà il suo debutto nella F1600. Si trasferì in Inghilterra e tutto ebbe inizio. Un lungo percorso fino al tragico incidente del 1994.