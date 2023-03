Bel-Air, la serie reboot è stata rinnovata per una terza stagione

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



La serie reboot The Fresh Prince of Bel-Air avrà un terzo capitolo. Lo show televisivo - il cui finale della seconda stagione è atteso in USA su Peacock per il prossimo 27 aprile - vedrà un tre aggiungersi al titolo.

Si tratta del primo rinnovo ufficiale per lo spettacolo, poiché Bel-Air era stato originariamente ripreso per due stagioni nel 2020, quando venne annunciato appunto non uno solo ma due atti della serie.



Come la versione della sitcom, Bel-Air segue un adolescente di nome Will (interpretato da Jabari Banks) che si trasferisce da West Philadelphia per vivere con sua zia e suo zio nell'elegante quartiere di Los Angeles messo a titolo. Tuttavia il tone of voice è molto diverso.



Insieme a Banks, la serie è interpretata anche da Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar, Jimmy Akingbola, Jordan L. Jones e Simone Joy Jones. Tatyana Ali, l’attrice che ha interpretato Ashley Banks nella serie originale The Fresh Prince of Bel-Air, è apparsa nella seconda stagione in un ruolo da guest star, come personaggio ricorrente.