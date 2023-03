The Last of Us, il 20 marzo gli ultimi tre episodi in italiano su Sky

In arrivo le puntate doppiate 7, 8 e 9 della prima stagione della serie HBO. In esclusiva su Sky e in streaming solo su Now Condividi

Dopo la conclusione della serie negli Stati Uniti e in Italia nella sua versione originale sottotitolata, The Last of Us sta per completarsi anche nella versione doppiata. Lunedì 20 marzo, infatti, arriveranno gli episodi 7, 8 e 9, gli ultimi tre della prima stagione, che erano stati posticipati a causa dello sciopero dei doppiatori. Le tre puntate saranno trasmesse su Sky Atlantic e in streaming su Now rispettivamente alle 20:15, 21:15 e 22:15 e saranno disponibili on demand con tutti gli altri episodi. The Last of Us è in esclusiva Sky e in streaming solo su Now.

Un successo di pubblico e critica

Straordinario successo di pubblico e critica (l'ultimo episodio ha totalizzato 8,2 milioni di spettatori negli Usa nel giorno della sua messa in onda, il primo è ormai vicino a 40 milioni solo in patria), The Last of Us è ambientato in un mondo che da 20 anni è stato colpito e devastato da una pandemia da fungo Cordyceps capace di infettare gli uomini rendendoli simili a degli zombi. In questo contesto il contrabbandiere Joel (Pedro Pascal) si ritrova dover portare fuori dalla zona di quarantena di Boston la 14enne Ellie (Bella Ramsey), in un viaggio che si rivelerà ricco di pericoli.

RINNOVATA PER LA SECONDA STAGIONE

La prima stagione di The Last of Us è l'adattamento televisivo dell'omonimo videogame sviluppato da Naughty Dog e uscito per Play Station nel 2013. Autori e sceneggiatori sono Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (direttore creativo del videogame), al suo esordio televisivo e alla regia del secondo episodio. La seconda stagione di The Last of Us è stata già annunciata ed è previsto che adatti il secondo videogame della saga, The Last of Us Part II, uscito nel 2020. Gli autori hanno già annunciato la volontà di spezzare l'adattamento del secondo videogame (sensibilmente più lungo del primo) in due stagioni.

THE LAST OF US 2, ANCORA CON BELLA RAMSEY

La seconda stagione sarà dunque ambientata cinque anni dopo i fatti della prima (anche se è verosimile che al suo interno, come nel gioco, vengano inseriti lunghi flashback). Per questa ragione, alcuni fan hanno ipotizzato ci potesse essere un recasting per il ruolo della protagonista, ma gli autori hanno smentito l'ipotesi, confermando invece la volontà di proseguire con Bella Ramsey. L'attrice, d'altronde, ha ora 19 anni, l'età di Ellie nel secondo dei due videogame e dunque nella seconda stagione della serie.