The Last of Us, grande successo a Milano per l'escape room. VIDEO

In vista del finale di stagione, con l’ultimo episodio su Sky e NOW nella notte fra domenica 12 e lunedì 13 marzo, in contemporanea con gli Stati Uniti, The Last Of Us è diventata anche una escape room presso la Fondazione Catella di Milano (di fronte alla Biblioteca degli Alberi, zona Gae Aulenti). Un' esperienza unica che, dopo il grande successo di ieri, si replica anche oggi fino alle 20.00

The Last of Us è di sicuro uno dei titoli di punta del mondo seriale del momento. La serie Hbo, trasmessa in Italia da Sky e Now, ha pian piano conquistato una grande fetta di pubblico diventando un vero e proprio fenomeno. La riprova sta nella lunga fila di curiosi e appassionati che si sono messi in coda per l'escape room presso la Fondazione Catella di Milano (Via Gaetano de Castillia 28) che ha già visto una grandissima partecipazione, ieri sabato 11 marzo. Oggi, ultimo giorno dell'evento si replica dalle 11.00 alle 20.00 con una grande novità. Per aumentare al massimo la possibilità di partecipare alle 4 escape room è stata raddoppiata la capienza arrivando a offrire a oltre 1.000 persone questa esperienza unica nel suo genere.

The Last of Us, l'escape room a Milano l'11 e il 12 marzo

Creata da Craig Mazin (Chernobyl) e da Neil Druckmann (già dietro al successo del videogioco), la serie è l’adattamento che tutti stavano aspettando. Per permettere ai fan di immergersi nelle sue terrificanti atmosfere distopiche, NOW invita tutti nel mondo post-apocalittico di The Last of Us , fra terrificanti clickers, agenti della Fedra, sopravvissuti e i resti della civiltà che fu prima dell’epidemia che ha sconvolto il mondo raccontato nella serie, la Fondazione si presenterà in pieno stile The Last of Us, trasformandosi in una enorme photo opportunity. Per l'occasione l’edificio è stato trasformato in una enorme Escape Room a tema, ricca di dettagli e degli elementi iconici del titolo. L'operazione è stata realizzata da Sky Creative Agency e prodotta da USUP. Social amplification di BCube.