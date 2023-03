The English, trailer italiano e poster della serie TV con Emily Blunt

Online il trailer ufficiale del western con l’attrice che porta sul grande schermo un’avventura epica Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo C’era un tempo in cui un attore si sentiva lusingato e maggiormente apprezzato quando veniva chiamato per un film destinato al cinema piuttosto che per un prodotto televisivo. Ma oggi, con il potere dello streaming e la qualità delle serie tv sempre più altra, le regole sono cambiate. I drammi seriali dominano al momento in tv, ed Emily Blunt è la protagonista di una nuova serie Amazon che si intitola The English. Un dramma western in sei episodi che ritrova nel cast l’attrice di A Quiet Place al fianco di Chaske Spencer in un classico racconto western di viaggio tra inseguimenti, violenza e mistero nell'America del 1890.

The English: la trama ufficiale della serie approfondimento Emily Blunt contro l'etichetta di "Protagonista femminile forte" The English affronta i temi centrali dell'identità e della vendetta per raccontare una parabola straordinariamente avvincente su razza, potere e amore. Un'aristocratica inglese, Lady Cornelia Locke, e un ex esploratore di cavalleria di Pawnee, Eli Whipp, si uniscono nel 1890 in America centrale per attraversare un paesaggio violento costruito su sogni e sangue. Entrambi hanno un chiaro senso del proprio destino, ma nessuno dei due è consapevole che sia radicato in un passato condiviso. Devono affrontare ostacoli sempre più terrificanti che li metteranno alla prova fino a spingerli al limite, fisicamente e psicologicamente. Man mano che ogni ostacolo viene superato, si avvicinano alla loro destinazione finale: la nuova città di Hoxem, nel Wyoming. Qui, dopo un'indagine dello sceriffo locale Robert Marshall e della giovane vedova Martha Myers su una serie di bizzarri e macabri omicidi irrisolti, l'intera portata della loro storia intricata verrà veramente compresa e si troveranno faccia a faccia con il futuro.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Emily Blunt, i migliori ruoli dell'attrice di "Il Diavolo veste Prada" Nata a Londra il 23 febbraio 1983, la star compie 40 anni. Dopo il successo de Il diavolo veste Prada, ha interpretato molti ruoli sia in commedie romantiche sia in action movie. Ecco i principali Emily Blunt compie 40 anni: nata il 23 febbraio 1983 a Londra, è diventata famosa soprattutto grazie al ruolo avuto ne Il diavolo veste Prada. Da lì in avanti, l’attrice ha preso parte a tantissimi film, spaziando dalla commedia, al thriller, fino alle pellicole d’azione. Ecco i suoi ruoli più famosi Il ruolo per cui Emily Blunt si è fatta notare è sicuramente quello che ha ricoperto nel film Il diavolo veste Prada (2006): interpreta Emily Charlton, la capo-segretaria di Miranda Presley, icona della moda e guida della più famosa rivista di fashion al mondo Ne Il diavolo veste Prada il personaggio della Blunt è stressato, oberato di lavoro e sempre alla ricerca del look perfetto. Nella foto, l’attrice in una scena del film

Il trailer di The English GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Il veterano televisivo e cinematografico britannico Hugo Blick scrive e dirige tutti e sei gli episodi di The English. I precedenti programmi tv di Blick includono Black Earth Rising e The Honorable Woman del 2018. È anche co-produttore esecutivo della serie che arriverà su Amazon Prime l'11 novembre 2023, dopo la sua prima nel Regno Unito su BBC Two e BBC iPlayer. Oltre ai due protagonisti, The English ritrova nel cast anche Stephen Rea, Valerie Pachner, Rafe Spall, Tom Hughes, Toby Jones e Ciarán Hinds. Il primo trailer rivela le prime immagini, suggerendo i toni del film e mostrando i vari personaggi coinvolti.