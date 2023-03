The Good Doctor, le prime immagini di Felicity Huffman

Le prime immagini della puntata speciale sono apparse in un trailer diffuso dalla ABC sui social: se la serie The Good Lawyer verrà effettivamente sviluppata, questo sarà solo il primo episodio crossover con la fortunata The Good Doctor . La puntata andrà in onda negli Stati uniti il 13 marzo 2023 e avrà al centro i due personaggi, che potrebbero diventare protagonisti della serie spin-off The Good Lawyer. L’episodio sarà tutto al femminile con la giovane avvocata Joni DeGroot, interpretata da Kennedy McMann, nello spettro autistico al pari del dottor Shaun Murphy. Accanto a lei, troveremo la sorella maggiore di Joni, Abbie, e l’avvocato Janet Stewart, interpretata da Felicity Huffman , la storica interprete di Desperate Housewives che torna sullo schermo a quattro anni dai problemi legali che ha dovuto affrontare.

The Good Doctor, in arrivo lo spin-off The Good Lawyer

The Good Doctor, il destino dello spin-off

A distanza di sei anni dal debutto di The Good Doctor, la serie medical drama di ABC, basata sull’omonima serie tv coreana, è arrivata ufficialmente alla sesta stagione riscontrando un grande successo di pubblico. Tuttavia, ABC non ha ancora annunciato una settima stagione e non ha ordinato in modo ufficiale la serie spin-off The Good Lawyer, lasciando per ora un alone di incertezza sull’intero progetto. Il destino della serie, così come dello spin-off, è legato alla risposta che il pubblico fornirà all’episodio speciale e ai nuovi personaggi introdotti.