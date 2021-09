Non sempre i fiori d'arancio nel mondo dello spettacolo sono l'occasione per copertine e cerimonie sfavillanti le cui foto invadono la rete diventando virali in breve tempo. In qualche caso, la volontà degli sposi di mantenere la privacy sull'evento è più forte della morbosità dei fotografi o della curiosità dei fan. Un anello, inequivocabilmente una fede nuziale, ha spinto Freddie Highmore, l'attore inglese protagonista di “The Good Doctor”, a confermare l'evidenza: il ventinovenne si è sposato e ammette di essere molto felice.

Nozze confermate in TV

Vale la pena chiedersi, vista la similitudine della situazione, se anche lui dovrà saltare sul divano e gridare la sua felicità davanti alla telecamera a tutto il Paese, come era accaduto in quell'indimenticabile e bizzarro momento televisivo che vide protagonista Tom Cruise ospite di Oprah Winfrey confermare il suo innamoramento per Katie Holmes. Scherza e appare divertito Freddie Highmore durante la sua ospitata su una delle poltrone più famose d'America, quella del “Jimmy Kimmel Live!”. Lì, tra una domanda e l'altra, l'attore inglese ammette di essersi sposato di recente, come dimostra l'anello che porta al dito e che, non avendo diffuso la notizia pubblicamente, si trova spesso a confermare l'evento cosa che per lui è ancora abbastanza strana.

Con le sue maniere pacate ed irresistibili, le stesse che hanno fatto appassionare milioni di spettatori al medical drama di cui è protagonista in TV, “The Good Doctor” in onda dal 2017 su ABC, Highmore ammette di non avere ancora piena dimestichezza con le parole “moglie”, “marito” e “uomo sposato”: la prima indicherebbe una sorta di possesso, mentre le ultime due espressioni lo farebbero sentire vecchio. La conversazione sull'argomento nozze non approfondisce l'identità della donna che ha sposato l'attore che resta sconosciuta ma, incalzato dal presentatore, Highmore ha confermato che la neo-sposa è britannica come lui ed è semplicemente una donna meravigliosa.