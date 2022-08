The Good Doctor, in arrivo lo spin-off The Good Lawyer

Joni è un avvocato affetto da sindrome ossessivo compulsiva ed è la protagonista di The Good Lawyer, spin off di The Good Doctor Condividi

Il successo di The Good Doctor è stato enorme e ora la ABC ha deciso di sviluppare l'idea di realizzare uno spin-off della serie intitolato The Good Lawyer. Il canale televisivo americano che produce The Good Doctor è già al lavoro per la sua realizzazione ma nel frattempo non si arrestano nemmeno i lavori per la realizzazione della nuova stagione del medical drama, la cui sesta stagione prenderà il via il prossimo 3 ottobre. Il team chiamato a lavorare su The Good Lawyer è pressoché lo stesso che ha realizzato la serie madre: ci saranno gli stessi produttori esecutivi e co-showrunner, David Shore e Liz Friedman.

Cosa si sa su The Good Lawyer approfondimento The Good Doctor 5, Hollis Jane Andrews avrà un ruolo ricorrente Il sito Deadline riferisce che la produzione di The Good Lawyer è già in fase di realizzazione avanzata, anche se non è ben chiaro se siano o meno già iniziate le riprese. Tuttavia, il sempre ben informato sito incentrato sul cinema e le serie tv, spiega che nella sesta stagione di The Good Doctor potrebbe essere aperta una sorta di backdoor su The Good Lawyer, in cui vengono presentati i protagonisti dello spin-off. Un’ipotesi suggestiva, anche se non innovativa, che vede le sue origini in un’altra serie molto famosa e di successo, Grey’s Anatomy, che ha prestato il fianco alla presentazione di alcuni personaggi protagonisti dello spin-off Private Practice. Sebbene la serie sia già in fase realizzativa avanzata, la produzione sta lavorando in gran segreto, tanto che non è stato rivelato per il momento nemmeno uno degli attori che sono stati scritturati nel cast.

La trama e il backdoor pilot GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Da quanto è dato sapere, la protagonista di The Good Lawyer è Joni, una brillante avvocatessa costretta a gestire e controllare un disturbo ossessivo compulsivo. Joni fa la sua prima apparizione in The Good Doctor nel momento in cui viene assunta per difendere il dottor Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore. Nella sinossi della serie si legge che “relativamente nuova nel suo studio legale di alto livello, Joni, che è divertente, vivace e un po’ ansiosa, fa parte del team legale di Shaun”. Nonostante sia in gamba e la sua spiccata professionalità le sia riconosciuta da tutti, Joni a un certo punto si trova costretta a minacciare di fare causa proprio al suo studio legale, che ha cercato di licenziarla proprio per i suoi comportamenti, peculiari del disturbo ossessivo compulsivo.