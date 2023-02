Mare Fuori 3, finale alternativo con il ritorno di Ciro Ricci?

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

La terza stagione di Mare Fuori, la seguitissima serie televisiva che racconta le vicende dei detenuti dell’istituto penitenziario minorile di Napoli, spopola non solo in televisione, ma anche sui social, ormai invasi da congetture, teorie e dibattiti sul finale di stagione. Tra le questioni più discusse, il personaggio di Ciro Ricci, interpretato dall’attore Giacomo Giorgio e morto al termine della prima stagione, è in realtà ancora vivo e tornerà in scena? E le puntate disponibili in streaming chiariranno le dinamiche degli ultimi eventi andati in onda in televisione con due minuti aggiuntivi di girato o proporranno un finale alternativo?