Mare Fuori 3, Chiara Iezzi è la mamma di Giulia Crazy J nella serie tv

L'AMORE PER LA RECITAZIONE

approfondimento

Mare fuori 3, enigma nel finale. Chi muore?

Da sempre appassionata di recitazione, nel 2011 Chiara ha iniziato gli studi tra seminari internazionali a Los Angeles e a New York e nel 2014 ha debuttato nel mondo del cinema nel film drammatico I corpi estranei con Filippo Timi. Nello stesso anno l'artista ha poi archiviato l'esperienza musicale per prediligere le apparizioni nella web serie Under - the series con Gianmarco Tognazzi e, ancora una volta nel ruolo di una mamma, nella serie di Disney Channel Alex & Co., distribuita anche su scala internazionale. Tra le altre apparizioni, anche quelle nel film Il ragazzo della Giudecca con Giancarlo Giannini e Franco Nero e nella serie tv L'ispettore Coliandro, diretta dai Manetti Bros, nel ruolo di un procuratore anti-mafia. Nel curriculum di Chiara compaiono anche esperienze in diversi videoclip, spettacoli teatrali, un cortometraggio come regista e produttrice e la colonna sonora del film Maledimiele di Marco Pozzi. Ancora non è noto se il personaggio interpretato da Chiara ritornerà anche nella quarta stagione di Mare Fuori, già in scrittura e prevista per il 2024.