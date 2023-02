Doctor Who, le immagini di Millie Gibson nei panni di Ruby Sunday

L‘attrice è stata catturata dagli obiettivi dei paparazzi durante le riprese della nuova stagione della serie tv in corso a Bristol Condividi

Le riprese della nuova stagione di Doctor Who sono in corso a Bristol. Sul set è stata avvistata Millie Gibson con la leggendaria Anita Dobson, che si unirà al cast della serie nei panni di un personaggio ancora non confermato. Gibson, star di Coronation Street, è stata vista correre per le strade nei panni della protagonista della nuova stagione della serie e, insieme alla collega più anziana hanno girato in una zona residenziale di Clifton, addobbata con colorate decorazioni natalizie. In alcune foto Millie è vestita con una gonna scozzese e un maglione rosso, che ha abbinato a un paio di grossi stivali neri e una giacca di pelle nera foderata di pelliccia. Come accessori sfoggia una borsetta marrone a tracolla e stringe le borse della spesa in entrambe le mani.

Millie Gibson sul set approfondimento Le prime foto di Ncuti Gatwa nei panni del Doctor Who Millie Gibson è stata anche vista scaldarsi tra una ripresa e l'altra in un'accogliente vestaglia e proteggersi gli occhi con un paio di occhiali da sole scuri. Nelle foto si vede anche l'iconico TARDIS di fronte a una fila di proprietà residenziali, mentre il mondo del Dottore è destinato a scontrarsi con quello di Ruby Sunday. L’attrice si unisce al popolare franchise della BBC per la tanto attesa nuova stagione della serie di Doctor Who nei panni di Ruby, la compagna del 15° Dottore, che sarà interpretata da Ncuti Gatwa.

Chi è Anita Dobson GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Anita Dobson interpretava Angie Watts nella soap opera EastEnders e si unirà alla serie Doctor Who in arrivo in un ruolo misterioso, mentre anche Michelle Greenidge di It's A Sin si unirà al cast. Doctor Who ritornerà nel novembre 2023 con tre episodi speciali in concomitanza con il 60° anniversario dello show, con David Tennant nei panni del Quattordicesimo Dottore. Il Quindicesimo Dottore, interpretato da Ncuti, prenderà quindi il controllo del TARDIS, con il suo primo episodio in onda durante il periodo festivo 2024. A ottobre Jodie Whittaker si è dimessa dal ruolo di The Doctor, sostituita dalla star di ritorno David per i prossimi episodi dell'anniversario.

Il ritorno di David Tennant David Tennant tornerà per tre episodi speciali della serie che andranno in onda nel novembre 2023, dopo essersi ritirato dal ruolo nel 2010. La celebrazione del 60° lungometraggio della serie di fantascienza vedrà anche il ritorno di Catherine Tate nei panni di Donna Noble. Lo showrunner di ritorno Russell T Davies ha dichiarato: "Se pensavi che l'apparizione di David Tennant fosse uno shock, abbiamo molte altre sorprese in arrivo!".