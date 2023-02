Call My Agent - Italia, Stefano Accorsi nei panni di Romeo e Giuletta

Sono Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti le guest star degli ultimi due episodi, quinto e sesto, della serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo, da venerdì 3 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. VIDEO Condividi

Si chiude venerdì 3 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la brillante serie Sky Original remake del cult francese Dix pour cent, prodotta da Sky Studios e Palomar sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo (leggi qui le recensioni). Il divertito viaggio ironico e dissacrante fra le insicurezze, le ossessioni e i segreti del nostro showbiz, volge al termine con due specialissime guest star, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti. Rispettivamente protagonisti del quinto e del sesto episodio.

Stefano Accorsi protagonista del quinto episodio

Nei nuovi episodi, diretti da Luca Ribuoli e scritti da Lisa Nur Sultan (il quinto, in particolare, in collaborazione con Federico Baccomo), Stefano Accorsi pare irrefrenabile. Eclettico e sempre pronto a mettersi alla prova, si dice persino disposto a inscenare un Romeo e Giulietta a patto però che sia lui ad interpretare entrambi i ruoli! Stargli dietro si fa ancora più complicato quando le riprese su due set si accavallano. Ma non si tratta solo di un problema di orari. In ballo c'è un contratto d'esclusiva, e solo un gioco di squadra tra agenti della CMA saprà aiutarlo a giostrarsi, senza farsi scoprire, tra una produzione svedese e un biopic firmato Giorgio Diritti, fra i camei del quinto episodio, nientemeno che su Luciano Ligabue.

Quante cose può fare contemporaneamente Stefano Accorsi senza andare in tilt? Troppe, ma chi rischia un cortocircuito è Gabriele, che con l'aiuto di Lea deve mettere in atto un piano complicatissimo per non farlo scoprire. Intanto Sofia se la cava bene alla sua prima prova d'attrice e Camilla festeggia il compleanno. Vittorio, messo alle strette, deve spiegare ai propri familiari il suo rapporto con la giovane assistente.

A interpretare gli agenti della CMA Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi, ancora alle prese con le tragicomiche problematiche dei loro assistiti. Accanto a loro gli assistenti interpretati da Paola Buratto, Sara Lazzaro e Francesco Russo. Insieme a Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell'agenzia, e a Emanuela Fanelli in quello di una delle più "stravaganti" attrici rappresentate dall'agenzia, Luana Pericoli.