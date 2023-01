La dramedy arriva oggi 27 gennaio su Apple TV+: è composta da dieci episodi, i primi due rilasciati insieme e poi una nuova puntata ogni venerdì. La storia ruota attorno a tre psicoterapeuti, ognuno alle prese anche con problemi personali. Uno, in particolare, decide di dire ai propri pazienti, senza filtri, cosa pensa di loro. Con ironia e leggerezza, vengono toccati temi delicati come l’elaborazione del lutto, il burnout, il Parkinson. Dalla trama, al cast, agli ideatori: un po’ di curiosità Condividi

Cosa ci fanno insieme Harrison Ford e Jason Segel? Sono i protagonisti di Shrinking, la nuova serie targata Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La trama ruota attorno a un gruppo di psicoterapeuti, ognuno alle prese anche con problemi personali. Con ironia e leggerezza, vengono toccati temi molto delicati come l’elaborazione del lutto, il burnout, il Parkinson. La dramedy, che arriva oggi 27 gennaio in tutto il mondo, è composta da dieci episodi: i primi due rilasciati insieme, poi una nuova puntata ogni venerdì.



La trama vedi anche Shrinking, il teaser trailer della serie TV con Harrison Ford I protagonisti di Shrinking sono tre terapeuti. C’è Jimmy Laird, che dopo aver perso la moglie in un incidente non riesce a rimettere in carreggiata la sua vita e ha una figlia adolescente a cui badare. C’è la collega Gaby, che riesce a trovare il lato positivo in ogni cosa, anche nel divorzio che sta affrontando. E c’è il loro mentore e capo dello studio, il pioniere della terapia cognitivo comportamentale Phil Rhodes: anche lui ha dei problemi personali, visto che sta facendo i conti con le prime fasi della malattia di Parkinson. A un certo punto, Jimmy decide di andare contro ogni regola deontologica e abbracciare un nuovo approccio professionale: inizia a dire ai propri pazienti, senza filtri, cosa pensa di loro e dei loro problemi. Un comportamento che turba i colleghi e, soprattutto, produce non pochi terremoti nelle vite dei pazienti e nella sua.

Il cast vedi anche Indiana Jones 5, il trailer promette uno spettacolare ritorno La serie ha un cast di alto livello. A interpretare Jimmy Laird è Jason Segel, il Marshall di How I met your mother. Gaby è Jessica Williams, che abbiamo già visto in produzioni come Animali fantastici, L'incredibile Jessica James, La rivincita delle sfigate. Ci sono anche Christa Miller (Scrubs), Michael Urie (Ugly Betty), Luke Tennie e Lukita Maxwell (è Alice, la figlia di Jimmy). E poi la leggenda vivente Harrison Ford: dopo aver vestito al cinema i panni di personaggi iconici come Indiana Jones nella saga omonima, Han Solo in Star Wars e Rick Deckard in Blade Runner, nel suo primo ruolo televisivo da protagonista interpreta lo psichiatra Phil Rhodes.

La produzione vedi anche Ted Lasso, la prima foto della stagione 3 anticipa il calcio d'inizio Ma anche dietro le quinte la serie vanta nomi importanti. Shrinking, infatti, è scritta e creata da Brett Goldstein, Bill Lawrence e Jason Segel. Goldstein e Lawrence sono i creatori di Ted Lasso, altro show di Apple TV+ di successo. Lawrence è anche l’ideatore della serie cult Scrubs. Segel, oltre a HIMYM, ha firmato da sceneggiatore lavori come I Muppet, il ritorno, 5 anni di fidanzamento, Sex Tape - Finiti in rete, Messaggi da Elsewhere. La serie è prodotta dalla Warner Bros. Television e dalla Doozer Productions. I registi cambiano a ogni episodio: si parte con James Ponsoldt. Non resta che armarsi di fazzoletti, per lacrime e risate.