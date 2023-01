How i Met Your Father 2, Neil Patrick Harris torna nei panni di Barney

Hilary Duff non aveva resistito a regalare un piccolo spoiler ai fan che aspettavano la seconda stagione di How I Met Your Father : “Penso che potrei perdere il lavoro se ti dicessi di chi si tratta, ma avremo un ospite speciale del cast originale in questa stagione. Lavorarci insieme è stato un sogno diventato realtà”, aveva anticipato la cantane e attrice aumentando l’hype intorno allo show. Una tale trepidante attesa si è rivelata tuttavia assolutamente giustificata quando ieri, nel primo episodio di How I Met Your Father 2, gli spettatori americani hanno visto tornare in scena nientemeno che il personaggio di Barney Stinson, interpretato ancora da Neil Patrick Harris.

Il grande e annunciato ritorno non è stato insomma quello di Ted Mosby, come sembrava inizialmente anche alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso interprete del personaggio qualche tempo fa: “Ho avuto uno scambio di email davvero piacevole con Hilary Duff. Ci siamo confrontati molto sul fatto che siamo entrambi i protagonisti di How I Met Your puntini puntini. Hilary ha detto pubblicamente che adorerebbe avermi nella serie, perciò non rinuncerei ad un invito”, aveva detto Josh Radnor, che a questo punto dovrà aspettare ancora il suo turno. Dopo le apparizioni di Laura Bell Bundy e di Kyle MacLachlan nei ruoli di Becky e de Il Capitano ma soprattutto dopo l’inaspettato comeback di Cobie Smilders come Robin nel finale della scorsa stagione, stavolta tocca a Barney tornare in scena. E lo fa in modo leggendario, come suggerisce anche la targa del suo SUV, contro cui si schianta la protagonista Sophie/Hilary Duff.

Anche in questa stagione gli avvenimenti vengono raccontati come se si fosse nel mezzo di un lungo flashback di Kim Cattrall, che interpreta la Sophie del futuro. Quando il figlio di quest’ultima le chiede chi sia quell’uomo che ha tamponato la risposta è piuttosto chiara: “Ci arriveremo presto”. La battuta fa già sognare gli amanti di questo universo narrativo, che hanno ormai la quasi certezza che l’apparizione di Barney non sia solo un cameo. D’altronde la coppia dietro questa serie spin-off è stata già piuttosto chiara in merito: nulla in HIMYF accade per caso o per mere ragioni di fan-service. “Ogni volta che discutiamo sul far tornare un membro del cast originale, vogliamo che abbia uno scopo. Vogliamo far luce su cosa stia accadendo nelle loro vite, dove siano finiti e cosa stiano facendo, ma anche che abbiano un impatto sulla storia di How I Met Your Father e spingano uno dei nostri personaggi in una direzione nuova e inaspettata. Come nel caso di Robin, l’anno scorso, scopriremo cosa stia combinando Barney, ma lui avrà anche un impatto importante sulla traiettoria, e la storia principale, della nostra stagione”, hanno dichiarato Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger. I creatori dello show hanno tuttavia chiarito che Barney in questa serie ha già divorziato da Robin e che soprattutto non è lui il padre sconosciuto di Sophie, come si era ipotizzato inizialmente su internet. D’altra parte, stando a quanto si dice nella serie originale, Barney è nato nel 1975 e ha perso la verginità a 23 anni: sarebbe per lui impossibile aver avuto una figlia nata nel 1992, anche tenendo presente l’età della madre di Sophie. “Non racconteremo la storia di un padre teenager. Penso che, data l’età di Lori [la madre di Sophie], potrebbe diventare una storia un po’ inquietante”, è stato il commento lapidario di Aptaker in merito. Ma allora quale sarà il ruolo di Barney in questa serie? È ancora difficile immaginarlo, ciò che è certo è che sarà sicuramente “leggendario”, come suggerisce anche la targa del suo veicolo.